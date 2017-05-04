Казахстанцы заняли второе место на международном турнире по сидячему волейболу в Грузии

В Тбилиси завершился международный турнир по параволейболу для спортсменов с ограниченными возможностями. В состязании приняли участие команды из 4 стран, в том числе и из Казахстана.

Польша, Латвия, Казахстан и Грузия — страны участники международного турнира по сидячему волейболу. От классического он отличается лишь тем, что игрокам передней линии разрешается блокировать подачу соперника. Во всем остальном правила такие же, как и в обычном волейболе. Подобное состязание проходит в столице Грузии впервые, сообщает 24.kz





Давид Нармания, мэр г.Тбилиси:

— Очень эмоциональная игра. Это подчеркивает тот факт, что ограниченных способностей у людей не существует. Такие люди являются примером для многих, и я очень горд, что Тбилиси принимает в этом году этот турнир.

Казахстанская команда по параволейболу приехала из Актау. В 3 матчах спортсмены одержали одну, но непростую победу — с хозяевами турнира. Но капитан команды отметил, что казахи с грузинами соперники только на игровом поле. В реальной жизни они навсегда останутся близкими друзьями.





Бауыржан Уразалиев, капитан команды Казахстана:

— В жизни мы все дружны, знаем друг друга. Они к нам приезжают, мы к ним. В поле мы просто соперники. Играли, смеялись.

Первое место досталось команде из Польши. Спортсмены из Вроцлава завоевали сразу 3 победы в рамках турнира. На втором месте — Латвия. Бронза досталась Казахстану. Однако участники соревнования говорят, что победила дружба. Ведь соперники преследовали лишь одну цель — заявить всему миру: ограниченные возможности не преграда любимому делу и полноценной жизни.





Куралбек Сеидов, член команды Казахстана:

— Мы примеры тем людям, которые сломались, которые не были в этом спорте. Я хочу всех пригласить в этот спорт. Потому что у нас на первом месте стоит единство. Что дружба народов, чтоб объединиться. Наша цель — не чемпионство, наша цель — не кубок. Главное — объединение народов. Чтоб дружно мы все жили.

На такой позитивной ноте закончился международный турнир в Тбилиси. Ну а в ноябре этого года в хорватском городе Пореч состоится чемпионат Европы по сидячему волейболу.









Автор: Анна Анастасиади, Шалва Сурамелашвили



