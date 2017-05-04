Роль согласительной комиссии в решении трудовых споров

Новый Трудовой кодекс имеет много новел, изменений по сравнению с предыдущим

Принятию Трудового кодекса в Республике Казахстан предшествовало объявленное Главой государства в мае 2015 года формирование законодательной и институциональной основы Плана нации — «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ, направленных на повышение уровня жизни населения и дальнейшее развитие страны.





Шаг № 83 предусматривает либерализацию трудовых отношений и принятие нового Трудового кодекса.





23 ноября 2015 года Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым подписан новый Трудовой кодекс Республики Казахстан, который вступил в силу с 1 января 2016 года.





В соответствии с Планом работы Верховного Суда Республики Казахстан на первое полугодие 2017 года было проведено обобщение судебной практики рассмотрения гражданских дел по некоторым вопросам применения нового трудового законодательства РК.





Целью обобщения явилось изучение судебной практики по делам и спорам, вытекающим из трудовых правоотношений; выявление проблемных вопросов, требующих разъяснения по применению действующего законодательства; выработка предложений по совершенствованию законодательства и принятие мер по формированию единообразной судебной практики по указанной категории дел.





Новый Трудовой кодекс имеет много новел, изменений по сравнению с предыдущим, но на одной актуальной из них хотелось бы остановиться подробней.





Согласно пункту 1 статьи 159 ТК индивидуальные трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями, а по неурегулированным вопросам либо неисполнению решения согласительной комиссии – судами, за исключением субъектов малого предпринимательства и руководителей исполнительного органа юридического лица.





Таким образом, новым ТК предусмотрено обязательное предварительное рассмотрение индивидуальных трудовых споров последовательно: согласительными комиссиями, затем судами.





Введение данной нормы имело цель предоставить сторонам возможность разрешать индивидуальные трудовые споры в короткие сроки внутри организаций, а также разгрузить суды.





Законодатель придал согласительной комиссии функцию промежуточной, вместе с тем обязательной стадии, а также урегулировал вопрос обязательного разрешения части индивидуальных трудовых споров в досудебном порядке, несоблюдение которого в силу подпункта 1) части 1 статьи 152 ГПК является основанием для возврата искового заявления.





В соответствии с подпунктом 1) части 1 статьи 152 ГПК судья возвращает исковое заявление, если истцом не соблюден установленный законом для данной категории дел или предусмотренный договором сторон порядок досудебного урегулирования спора и возможность применения этого порядка не утрачена.





В случае принятия искового заявления суд в силу подпункта 1) статьи 279 ГПК оставляет его без рассмотрения, если истцом не соблюден установленный законом для данной категории дел или предусмотренный договором порядок досудебного урегулирования спора и возможность применения этого порядка не утрачена.





В соответствии с ТК обращение в согласительную комиссию является обязательным досудебным порядком разрешения трудовых споров.





В своем большинстве, при отсутствии сведений о досудебном порядке урегулирования спора, а также сведений об отнесении ответчика (работодателя) к определенной категории субъектов предпринимательства, а также к руководителям исполнительного органа юридического лица суды возвращали исковые заявления, что является правильным, поскольку обращение работника с заявлением в согласительную комиссию является обязанностью работника, несоблюдение которой является основанием для возврата искового заявления.





Если сторона индивидуального трудового спора не согласна с решением согласительной комиссии в целом или в части, а также в случае неисполнения решения согласительной комиссии, спор считается неурегулированным. В связи с чем стороны, несогласные с решением согласительной комиссии, вправе разрешить спор в судебном порядке.





Согласно пункту 2 статьи 159 ТК согласительная комиссия является постоянно действующим органом, создаваемым в организации, ее филиалах и представительствах на паритетных началах из равного числа представителей от работодателя и работников.





В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 23 ТК работодатель обязан соблюдать требования трудового законодательства Республики Казахстан, в том числе и статьи 159 ТК.





Следовательно, обязанность по созданию согласительной комиссии и ее дальнейшего функционирования возлагается на работодателя.





В соответствии с подпунктом 1) статьи 17 Закона РК «О профессиональных союзах» профсоюзы не освобождаются от ответственности в случае уклонения или отказа от создания согласительной комиссии, так как являются одной из сторон согласительной комиссии, где представляют интересы работников.





Исходя из требований статей 159 и 160 ТК, согласительная комиссия в случае обращения работника либо работодателя с заявлением по индивидуальному трудовому спору должна рассмотреть заявление и вынести по нему решение.





В случае же не рассмотрения заявления, работник вправе обратиться с заявлением к государственному инспектору труда, в обязанности которого входит обеспечение государственного контроля, за соблюдением трудового законодательства.





В случае отсутствия согласительной комиссии до ее создания течение срока обращения по рассмотрению индивидуальных трудовых споров приостанавливается.





В связи с чем, обращение стороны напрямую в суд минуя согласительную комиссию преждевременно, а также противоречит требованиям норм трудового законодательства.





В силу статьи 121 ТК в случае затягивания согласительной комиссией рассмотрения заявления работника последний вправе поставить вопрос о выплате неполученной заработной платы и иных причитающихся ему выплат за период незаконного расторжения трудового договора.





ТК установлены сроки, согласно которым сторона вправе обратиться в согласительную комиссию для урегулирования спора в досудебном порядке.





В соответствии с пунктом 5 статьи 159 ТК согласительная комиссия обязана рассмотреть спор в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации заявления и выдать сторонам спора копии решения в трехдневный срок со дня его принятия.





Согласно статье 160 ТК для обращения в согласительную комиссию или в суд по рассмотрению индивидуальных трудовых споров устанавливаются следующие сроки:





1) по спорам о восстановлении на работе – один месяц со дня вручения копии акта работодателя о прекращении трудового договора в согласительную комиссию, а для обращения в суд – два месяца со дня вручения копии решения согласительной комиссии при обращении по неурегулированным спорам либо при неисполнении ее решения стороной трудового договора;





2) по другим трудовым спорам – один год с того дня, когда работник или работодатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права.





Течение срока обращения по рассмотрению индивидуальных трудовых споров приостанавливается в период действия договора о медиации по рассматриваемому трудовому спору, а также в случае отсутствия согласительной комиссии до ее создания.





Восстановление срока обращения в согласительную комиссию Трудовым кодексом не предусмотрено. В случае пропуска работником срока обращения в согласительную комиссию и выдачи комиссией решения об отказе в рассмотрении заявления ввиду пропуска срока вопрос считается неурегулированным, что дает право стороне обратиться с иском в суд.





Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока обращения.





В случае пропуска срока обращения в суд с иском по рассмотрению трудовых споров суды должны учитывать общие положения закона о том, что сроки обращения применяются судом только по заявлению стороны в споре, сделанном до вынесения судом решения, что отражено в нормативном постановлении Верховного Суда.





В случае, если трудовой спор не урегулирован в согласительной комиссии, заявитель вправе обратиться в суд по рассмотрению индивидуального трудового спора в течение двух календарных месяцев со дня вручения копии решения согласительной комиссии.





В случае несвоевременного вручения копии решения согласительной комиссии заявителю по независящим от него причинам, т.е. по истечении трехдневного срока со дня вынесения решения, течение двухмесячного срока для обращения в суд будет отсчитываться со дня фактического получения заявителем копии решения согласительной комиссии.





Кроме того, течение двухмесячного срока для обращения в суд начинает отсчёт и в случае неисполнения решения согласительной комиссии стороной трудового договора.





При разрешении трудового спора члены согласительной комиссии обязаны указать в решении указанной комиссии срок его исполнения, за исключением спора о восстановлении на работе, так как в этом случае решение подлежит немедленному исполнению.





В случае неисполнения решения согласительной комиссии в установленный срок работник или работодатель вправе обратиться в суд.





В случае установления, что сроки, предусмотренные статьей 160 ТК , пропущены по уважительной причине, в резолютивной части решения суд должен указать об этом и разрешить спор по существу.





Если судом будет установлено, что трудовые права истца нарушены, но им без уважительных причин пропущен срок обращения, предусмотренный ТК, то суд в мотивировочной части решения указывает о нарушении этих прав и в связи с пропуском срока обращения отказывает в иске. Такие разъяснения содержатся также в нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года № 9 «О некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении трудовых споров».





В заключение хотелось бы сказать, что исходя из смысла норм ТК следует, что индивидуальные трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями, а по неурегулированным вопросам либо неисполнению решения согласительной комиссии – судами, за исключением субъектов малого предпринимательства и руководителей исполнительного органа юридического лица.





С учетом указанных норм закона при принятии иска судам необходимо выяснять вопросы о принадлежности стороны к субъектам малого предпринимательства и о том, не является ли сторона руководителем исполнительного органа юридического лица либо единоличным исполнительным органом юридического лица, а также членом коллегиального исполнительного органа юридического лица, а также домашним работником. После чего решать вопрос, урегулирован ли спор в согласительной комиссии, т.е. соблюден ли досудебный порядок разрешения спора.





Тыныштык Молдахметова, судья Верховного Суда Республики Казахстан



