В соответствии с подпунктом 11) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года «О судебно-экспертной деятельности» утверждены Правила формирования, ведения и использования Государственного реестра методик судебно-экспертных исследований Республики Казахстан.

В частности, Государственный реестр содержит сведения о методиках судебно-экспертных исследований (далее - методики), составленных в виде паспорта методики судебно-экспертных исследований по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Государственный реестр формируется в целях обеспечения органов, ведущих уголовный процесс, судов, органов (должностных лиц), в производстве которых находятся дела об административных правонарушениях, иных участников процесса, а также судебных экспертов сведениями о методиках.

Формирование и ведение Государственного реестра осуществляется Республиканским государственным казенным предприятием «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» (далее - Центр), предоставляя сведения о методиках, разработанных, апробированных и внедренных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сведения о методиках, подлежащих включению в Государственный реестр, направляются разработчиками (авторами, составителями) в Центр на казахском и русском языках, в печатном и электронном виде, заверенные печатью территориальных подразделений Центра или с печатью организации, в котором осуществляет свою деятельность разработчик методики, в течение пяти рабочих дней после принятия решения об утверждении методик на заседании Научно-методического совета Центра (далее - НМС).

Сведения, подлежащие внесению в Государственный реестр, вносятся в него в виде паспорта методики в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в Центр.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.