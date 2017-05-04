Международная федерация баскетбола разрешила женщинам играть в хиджабах
4 мая 2017, 16:58
В 2014 году женская сборная Катара отказалась от выступления на Азиатских играх из-за запрета на ношение хиджаба.
Международная федерация баскетбола (FIBA) разрешила игрокам выходить на матчи в головных уборах, в том числе в хиджабах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт организации.
"Новое правило принято, так как традиционных дресс-код в некоторых странах требует покрывать голову, что не соответствовало прежним правилам", - говорится в заявлении ФИБА.
В 2014 году женская сборная Катара отказалась от выступления на Азиатских играх из-за запрета на ношение хиджаба.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила женщинам из религиозных соображений играть с покрытой головой.
Фото tubpodcast.org
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