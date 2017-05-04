В Антарктиде обнаружили новую гигантскую трещину

Геологи заметили новую трещину в антарктическом шельфовом леднике Ларсена. Она находится примерно в 10 километрах от другого разлома, который был зафиксирован в декабре 2016 года. Ученые считают, что в конце концов ледник «сползет» в океан, образовав гигантский айсберг,

Новая трещина является ответвлением основного разрыва, длина которого составляет 160 километров. Ученые наблюдали за ростом разлома с декабря прошлого года, однако с февраля 2017-го его длина не изменялась, хотя ширина продолжала увеличиваться. Появление новой ветки, направленной в сторону океана, говорит о том, что в будущем от ледника отколется кусок площадью примерно пять тысяч квадратных километров.





Открытие было сделано с помощью двух спутников Sentinel-1, которые сделали радиолокационные снимки поверхности ледника.





Появление гигантского айсберга не вызовет повышения уровня моря, однако разрушение ледника ускорится. Основной причиной исследователи называют глобальное изменение климата Земли.