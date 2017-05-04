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Пассажиры в Астане смогут бесплатно ездить в автобусах в случае необилечивания

4 мая 2017, 17:00

В адрес ведомства поступают жалобы от жителей о том, что кондукторы не обилечивают, либо выдают половинки билета.

Транспортное руководство Астаны разрешило пассажирам бесплатно ездить в автобусах, если кондукторы отказываются давать билет за проезд, сообщает МИА «Казинформ».

Как отметил сегодня на пресс-конференции руководитель управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердинов, в адрес ведомства поступают жалобы от жителей о том, что кондукторы не обилечивают, либо выдают половинки билета.

«Когда кондукторы не дают билетов за проезд, можно сравнить это с покупкой в магазине, когда продавцы не выдают чек. Каждый из нас имеет право требовать получение чека за оплату покупок. Я хотел бы обратиться к нашим горожанам, что если кондуктор не выдает билет за проезд, вы должны потребовать его. В случае если он этого не сделал, требуйте деньги обратно и езжайте бесплатно», - заявил Бекмырза Игенбердинов.

По его словам, чтобы предупредить и выявить подобные нарушения ДВД Астаны, инспекция транспортного контроля Министерства по инвестициям и развитию совместно с подведомственными организациями управления разработали регламент взаимодействия по выявлению нарушителей.

«После праздников пойдут достаточно серьезные рейды, но охватить все автобусы одновременно мы не сможем. Мы надеемся на солидарность и ответственность наших горожан», - отметил Бекмырза Игенбердинов.

Ранее Казинформ сообщал о том, что жители Астаны пожаловались в социальных сетях на выдачу кондукторами автобусов поврежденных одноразовых билетов. В столичном акимате подтвердили такие факты.

Фото: Yvision

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