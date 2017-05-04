Пассажиры в Астане смогут бесплатно ездить в автобусах в случае необилечивания

Как отметил сегодня на пресс-конференции руководитель управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердинов, в адрес ведомства поступают жалобы от жителей о том, что кондукторы не обилечивают, либо выдают половинки билета.

«Когда кондукторы не дают билетов за проезд, можно сравнить это с покупкой в магазине, когда продавцы не выдают чек. Каждый из нас имеет право требовать получение чека за оплату покупок. Я хотел бы обратиться к нашим горожанам, что если кондуктор не выдает билет за проезд, вы должны потребовать его. В случае если он этого не сделал, требуйте деньги обратно и езжайте бесплатно», - заявил Бекмырза Игенбердинов.



