Пассажиры в Астане смогут бесплатно ездить в автобусах в случае необилечивания
4 мая 2017, 17:00
В адрес ведомства поступают жалобы от жителей о том, что кондукторы не обилечивают, либо выдают половинки билета.
Транспортное руководство Астаны разрешило пассажирам бесплатно ездить в автобусах, если кондукторы отказываются давать билет за проезд, сообщает МИА «Казинформ».
Как отметил сегодня на пресс-конференции руководитель управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердинов, в адрес ведомства поступают жалобы от жителей о том, что кондукторы не обилечивают, либо выдают половинки билета.
«Когда кондукторы не дают билетов за проезд, можно сравнить это с покупкой в магазине, когда продавцы не выдают чек. Каждый из нас имеет право требовать получение чека за оплату покупок. Я хотел бы обратиться к нашим горожанам, что если кондуктор не выдает билет за проезд, вы должны потребовать его. В случае если он этого не сделал, требуйте деньги обратно и езжайте бесплатно», - заявил Бекмырза Игенбердинов.
По его словам, чтобы предупредить и выявить подобные нарушения ДВД Астаны, инспекция транспортного контроля Министерства по инвестициям и развитию совместно с подведомственными организациями управления разработали регламент взаимодействия по выявлению нарушителей.
«После праздников пойдут достаточно серьезные рейды, но охватить все автобусы одновременно мы не сможем. Мы надеемся на солидарность и ответственность наших горожан», - отметил Бекмырза Игенбердинов.
Ранее Казинформ сообщал о том, что жители Астаны пожаловались в социальных сетях на выдачу кондукторами автобусов поврежденных одноразовых билетов. В столичном акимате подтвердили такие факты.
Фото: Yvision
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