С 1 июня у астанчан может поменяться график работы

Для разгрузки дорог в часы пик и в преддверии выставки ЭКСПО акимат рекомендовал изменить график работы ряда столичных организаций и госслужащих с июня этого года, сообщил руководитель управления пассажирского транспорта города Астаны Бекмырза Игенбердинов.





Как проинформировал глава профильного управления, в преддверии проведения выставки ЭКСПО ожидается увеличение транспорта, что, безусловно, отразится на нагрузке дорожной сети, поэтому предлагается мера по разграничению графика работы в организациях для снижения транспортного потока на дорогах столицы.





"Рекомендуется изменить графики работ строительных организаций с 9 утра на 7 утра, коммунальные службы города совместно с промышленного и производственного сектора также с 9 на 7:30. ЦОНы и финансовые институты с 9 часов на 10:00, торгово-развлекательные организации с 10:00 на 10:30, а также национальные компании с 9:00 на 9:30…Мы планируем это ввести с 1 июня", — сообщил Игенбердинов на пресс-конференции в акимате.





К обязательному изменению графика работ, по его словам, также подлежат республиканские органы управления, местные исполнительные органы. Их работа будет переведена с 9:00 на 8:30, а также образовательные учреждения, а именно ссузы и вузы с 8:00 на 10:00. При дифференциации рабочего времени изменений в графике работы правоохранительных органов, скорой помощи, спасательных служб, образовательных учреждений, детских садов не будет.





Руководитель управления уточнил, что изменение графика работы сохранится и после проведения выставки ЭКСПО.





"Это не будет распространяться на всю республику, только наш город. Думаю, скорее всего по этому пути пойдет Алматы. Конечно, мы все смотрим, кто, как делает. Мы берем опыт лучших. Думаю, что этот опыт внедряем в Астане, думаю, что будет и в Алматы, учитывая, что там тоже большие пробки", — сказал Игенбердинов.





Ранее заместитель акима Астаны Сергей Хорошун сообщал, что сейчас прорабатывается возможность строительства развязки для того, чтобы разгрузить проспекты Мангилик Ел, улиц Кунаева и Достык в городе. Также он отмечал, что в ближайшее время будет принято решение по изменению рабочего графика жителей столицы.



