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В Сомали спецслужбы по ошибке застрелили министра

4 мая 2017, 17:03

Спецслужбы приняли его за вооруженного исламиста.

Министр общественных работ Сомали 31-летний Абдуллахи Шейх Абас был застрелен сотрудниками служб безопасности, которые приняли его за вооруженного исламиста, сообщают власти страны, передает Русская служба BBC.

Министр был убит в своей машине рядом с президентским дворцом в столице страны Могадишо.

В связи с ЧП президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед прервал свой визит в Эфиопию.

Аналитик Абдуллахи Абди рассказал Би-би-си, что подобные ошибки службы безопасности Сомали допускали и раньше - слишком высок уровень напряжения в стране, где власти борются с нападениями исламистов.

Убитый министр Абас вырос в лагере беженцев в Кении, в ноябре прошлого года он стал самым молодым министром в правительстве Сомали.

В феврале этого года в стране прошли президентские выборы, страну возглавил Мохамед Абдуллахи Мохамед. Президент распорядился провести тщательную проверку происшедшего.

Большая часть Сомали по-прежнему находится под контролем военизированной исламистской группировки "Аш-Шабаб, которую связывают с аль-Каидой.

Группировка "Аш-Шабаб", которая ведет войну с правительством Сомали, декларирует своей целью создание шариатского государства и объявлена террористической в Великобритании и США.

Фото с сайта bbc.com/russian

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