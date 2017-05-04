В Сомали спецслужбы по ошибке застрелили министра

Спецслужбы приняли его за вооруженного исламиста.

Министр общественных работ Сомали 31-летний Абдуллахи Шейх Абас был застрелен сотрудниками служб безопасности, которые приняли его за вооруженного исламиста, сообщают власти страны, передает передает Русская служба BBC





Министр был убит в своей машине рядом с президентским дворцом в столице страны Могадишо.





В связи с ЧП президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед прервал свой визит в Эфиопию.





Аналитик Абдуллахи Абди рассказал Би-би-си, что подобные ошибки службы безопасности Сомали допускали и раньше - слишком высок уровень напряжения в стране, где власти борются с нападениями исламистов.





Убитый министр Абас вырос в лагере беженцев в Кении, в ноябре прошлого года он стал самым молодым министром в правительстве Сомали.





В феврале этого года в стране прошли президентские выборы, страну возглавил Мохамед Абдуллахи Мохамед. Президент распорядился провести тщательную проверку происшедшего.

Большая часть Сомали по-прежнему находится под контролем военизированной исламистской группировки "Аш-Шабаб, которую связывают с аль-Каидой.

Группировка "Аш-Шабаб", которая ведет войну с правительством Сомали, декларирует своей целью создание шариатского государства и объявлена террористической в Великобритании и США.



