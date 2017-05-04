Алматинца наказали за фото с неприличным жестом на капоте полицейского авто

23-летний житель Алматы привлечен уголовной ответственности за непристойное фото оскорбительного характера и комментарий к нему, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.





В ходе мониторинга интернет-ресурсов и социальных сетей соответствующие службы Департамента выявили и усмотрели в действиях пользователя правонарушение. На своей странице парень выложил фото, в котором он, сидя на капоте служебного автотранспорта дорожно-патрульной полиции, держа в руке банку пива и одновременно показывая неприличный жест средним пальцем, выразился в своем комментарии нецензурной бранью на английском языке по отношению к полиции. Кроме того, под выложенным изображением он также добавил аналогичные «хэштэги».





«Данный факт, ставший достоянием общественности, не мог остаться без нашего внимания, тем более, что фото опубликовано в открытом доступе. И как результат нашего незамедлительного реагирования, по признакам преступления, предусмотренного ст. 378 ч.2 УК РК начато досудебное расследование. Автор снимка и поста - гражданин М. свою вину полностью признал и, как утверждает, раскаивается в содеянном, ссылаясь на нетрезвое состояние в момент совершения данного проступка. Однако эти аргументы не освобождают от уголовной ответственности. Мотивы свои он объясняет тем, что таким образом хотел привлечь к себе внимание. Человек взрослый, совершеннолетний, а занимается глупостями, за что теперь будет отвечать по закону», - резюмировал начальник Управления дознания ДВД г.Алматы подполковник полиции Рустем Абдрахманов.





Стоит отметить, что оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до 100 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока пяти суток.





Если то же деяние, которое допустил гр. М., совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций - наказывается штрафом в размере до 300 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти суток.