Рок-звезды исполнили песню "Темная ночь"
4 мая 2017, 17:12
Никто не забыт, ничто не забыто.
Эта фраза объединяет всех, для кого боль утраты и слезы радости – это не общие слова, а абсолютно живые и настоящие эмоции.
Тех, чьи сердца при звуках песен тех тяжелых военных лет бьются чаще. Одна из них, безусловно, "Темная ночь" в исполнении Марка Бернеса.
Ее спели российские рок-музыканты. И это не просто совместная акция РЕН ТВ и звезд русского рока. Это дань тем, кто отдал жизни за нас, и способ сохранить память о них в будущих поколениях.
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