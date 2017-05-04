Рок-звезды исполнили песню "Темная ночь"

Эта фраза объединяет всех, для кого боль утраты и слезы радости – это не общие слова, а абсолютно живые и настоящие эмоции.





Тех, чьи сердца при звуках песен тех тяжелых военных лет бьются чаще. Одна из них, безусловно, "Темная ночь" в исполнении Марка Бернеса.





Ее спели российские рок-музыканты. И это не просто совместная акция РЕН ТВ и звезд русского рока. Это дань тем, кто отдал жизни за нас, и способ сохранить память о них в будущих поколениях.



