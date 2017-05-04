Музыкальные новинки для самых маленьких в "Астана Опера"

В преддверии летних каникул юным зрителям приготовили новую программу «Музыка рисует и рассказывает» из цикла «Поход в театр». 11 мая (11.00) и 14 мая (12.00) в Камерном зале театра «Астана Опера» ребят ждет увлекательное путешествие в мир музыкальной фантазии. В концерте принимают участие солисты оперы, артисты оркестра и Камерный оркестр «Астана Опера». Дирижер – Руслан Баймурзин , передает пресс-служба театра.





Музыковед Маржан Жакенова считает, что воспитывать эстетический вкус и приучать ребенка к классической музыке лучше с раннего детства.





- Если художник рисует красками, то композитор звуками может создать картину жизни – явление природы, портрет…. Иными словами, звуки могут изображать и рассказывать, выражать чувства и эмоции. Вспомним, что И.Айвазовский прекрасно изображал море в живописи, с ним сравнивают композитора Н.Римского-Корсакова, который звуками мог передать настроение моря, штиль, бурю, в его музыке даже слышно, как корабль разбивается о скалы. Мы предлагаем юной публике послушать не только инструментальные номера, но и вокальную музыку. Например, в произведении «Булбул» (что в переводе означает «соловей») певица своим голосом передаст трели соловья. Покажет, как средствами голоса можно имитировать пение чарующей птицы. Детская фантазия позволит малышам легко сделать зримыми образы, «нарисованные» звуками, - считает автор концерта Маржан Жакенова.





В концерте также прозвучат произведения композиторов-классиков, в которых ярко выражено изобразительное начало: к примеру, в Симфонии Й.Гайдна № 101, во второй части «Часы» музыкой будет передано мерное тиканье, изображен ход часов. В «Балете невылупившихся птенцов» М.Мусоргского изображены будущие «звезды балета» - ученики балетной школы. Они пытаются «летать» - танцевать, но до «звезд» им еще далеко. В музыке изображены быстрые, но неуклюжие движения птенцов - прыжки, бег, их нежный щебет. Интересные сочинения - «Полет шмеля» Н.Римского-Корсакова, «Слон и Моська» Е.Брусиловского также создадут яркие музыкальные образы.





Концерт будет проводиться в интерактивной форме, ребятам предложат угадать, что композитор нарисовал звуками. Впервые концерт будет сопровождаться песочными рисунками на экране. Под каждое произведение художница придумала картинку.



