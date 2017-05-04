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Жителей ряда областей Казахстана ждет пыльная буря в пятницу

4 мая 2017, 17:20

На большей территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в северной части республики местами пройдут дожди.

Пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Малика Бульдекбаева рассказала о том, какая погода ожидает казахстанцев в пятницу.

"На большей территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в северной части республики местами пройдут дожди. Местами ожидается усиление ветра, на западе и юге республики — с пыльной бурей", — сказала Бульдекбаева.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Lada.kz



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