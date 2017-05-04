Матч Казахстан – Дания состоится в Алматы

Третья домашняя игра Национальной сборной Казахстана в квалификации Чемпионата мира-2018 пройдет на Центральном стадионе Южной столицы.

Отборочный матч Чемпионата мира по футболу между сборными Казахстана и Дании который состоится 10 июня пройдет в Алматы, об этом сообщает об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФФК.





Третья домашняя игра Национальной сборной Казахстана в квалификации Чемпионата мира-2018 пройдет на Центральном стадионе Южной столицы.





Напомним, первые два матча против сборных Польши и Румынии состоялись в столице на стадионе «Астана Арена» и завершились ничейным счетом.





Игру в прямом эфире покажет телеканал «Қазақстан». Начало матча в 22:00 по местному времени.



