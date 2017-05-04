Матч Казахстан – Дания состоится в Алматы
4 мая 2017, 17:26
Третья домашняя игра Национальной сборной Казахстана в квалификации Чемпионата мира-2018 пройдет на Центральном стадионе Южной столицы.
Отборочный матч Чемпионата мира по футболу между сборными Казахстана и Дании который состоится 10 июня пройдет в Алматы, об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФФК.
Третья домашняя игра Национальной сборной Казахстана в квалификации Чемпионата мира-2018 пройдет на Центральном стадионе Южной столицы.
Напомним, первые два матча против сборных Польши и Румынии состоялись в столице на стадионе «Астана Арена» и завершились ничейным счетом.
Игру в прямом эфире покажет телеканал «Қазақстан». Начало матча в 22:00 по местному времени.
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