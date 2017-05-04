Путин и Трамп могут встретиться в Гамбурге в июле

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ближайшая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна на полях саммита G20 в июле в Гамбурге,





Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что во время недавнего телефонного разговора лидеры двух стран упоминали предстоящие контакты между ними, и в качестве одной из ближайших возможностей называлась встреча «двадцатки» в Гамбурге в июле этого года.





По оценке Лаврова, Владимир Путин и Дональд Трамп провели «очень хороший разговор».





Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отмечал, что у российского и американского лидеров получился «очень конструктивный звонок». «У президентов состоялся очень и очень положительный разговор и детальный обмен мнениями», — подчеркнул он.





Позитивный и деловой настрой Путина и Трампа ранее подтверждал и помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Оба лидера выступили за то, чтобы провести двустороннюю встречу», — добавил он.





Фото с сайта kor.ill.in.ua