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Путин и Трамп могут встретиться в Гамбурге в июле

4 мая 2017, 17:28

Встреча президентов РФ и США возможна на полях саммита G20.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ближайшая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна на полях саммита G20 в июле в Гамбурге, передает телеканал НТВ.

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что во время недавнего телефонного разговора лидеры двух стран упоминали предстоящие контакты между ними, и в качестве одной из ближайших возможностей называлась встреча «двадцатки» в Гамбурге в июле этого года.

По оценке Лаврова, Владимир Путин и Дональд Трамп провели «очень хороший разговор».

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отмечал, что у российского и американского лидеров получился «очень конструктивный звонок». «У президентов состоялся очень и очень положительный разговор и детальный обмен мнениями», — подчеркнул он.

Позитивный и деловой настрой Путина и Трампа ранее подтверждал и помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Оба лидера выступили за то, чтобы провести двустороннюю встречу», — добавил он.

Фото с сайта kor.ill.in.ua

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