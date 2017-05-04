Десять таджикских милиционеров уволили из-за лишнего веса
4 мая 2017, 17:30
Отмечается, что все сотрудники правоохранительным органов три раза в неделю пробегают пять километров, занимаются спортом.
Десять сотрудников МВД Таджикистана уволили из-за лишнего веса. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает портал «Азия-плюс» со ссылкой на пресс-службу ведомства, передает Lenta.ru.
«Не смогли с начала года похудеть только чуть больше десяти человек. Остальные сотрудники сбросили от 5 до 20 килограммов, и продолжают заниматься спортом, чтобы еще похудеть», — сказал представитель МВД.
Отмечается, что все сотрудники правоохранительным органов три раза в неделю пробегают пять километров, занимаются спортом.
В начале года министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода распорядился привести вес сотрудников милиции в норму, в соответствии с международными стандартами роста и веса. Для надзора за выполнением поручения была создана специальная комиссия.
В декабре 2016-го сотрудники милиции Таджикистана получили инструкцию с нормативами соотношения роста и веса, в которой было сказано: «При росте 168-170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов». Тогда же силовиков предупредили, что тучных сотрудников ждет увольнение.
Фото: Nozim Kalandrov / Reuters
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857323-2b49821838056150abaee3a12f549e47
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...