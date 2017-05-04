Десять таджикских милиционеров уволили из-за лишнего веса

Десять сотрудников МВД Таджикистана уволили из-за лишнего веса. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает портал «Азия-плюс» со ссылкой на пресс-службу ведомства,

«Не смогли с начала года похудеть только чуть больше десяти человек. Остальные сотрудники сбросили от 5 до 20 килограммов, и продолжают заниматься спортом, чтобы еще похудеть», — сказал представитель МВД.

Отмечается, что все сотрудники правоохранительным органов три раза в неделю пробегают пять километров, занимаются спортом.





В начале года министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода распорядился привести вес сотрудников милиции в норму, в соответствии с международными стандартами роста и веса. Для надзора за выполнением поручения была создана специальная комиссия.





В декабре 2016-го сотрудники милиции Таджикистана получили инструкцию с нормативами соотношения роста и веса, в которой было сказано: «При росте 168-170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов». Тогда же силовиков предупредили, что тучных сотрудников ждет увольнение.