Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Десять таджикских милиционеров уволили из-за лишнего веса

4 мая 2017, 17:30

Отмечается, что все сотрудники правоохранительным органов три раза в неделю пробегают пять километров, занимаются спортом.

Десять сотрудников МВД Таджикистана уволили из-за лишнего веса. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает портал «Азия-плюс» со ссылкой на пресс-службу ведомства, передает Lenta.ru.

«Не смогли с начала года похудеть только чуть больше десяти человек. Остальные сотрудники сбросили от 5 до 20 килограммов, и продолжают заниматься спортом, чтобы еще похудеть», — сказал представитель МВД.

Отмечается, что все сотрудники правоохранительным органов три раза в неделю пробегают пять километров, занимаются спортом.

В начале года министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода распорядился привести вес сотрудников милиции в норму, в соответствии с международными стандартами роста и веса. Для надзора за выполнением поручения была создана специальная комиссия.

В декабре 2016-го сотрудники милиции Таджикистана получили инструкцию с нормативами соотношения роста и веса, в которой было сказано: «При росте 168-170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов». Тогда же силовиков предупредили, что тучных сотрудников ждет увольнение.

Фото: Nozim Kalandrov / Reuters

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...