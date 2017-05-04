В Астане ведется плановая подготовка военной техники на парад

Ежегодно в войска поставляется около 25 тысяч тонн автомобильного бензина и дизельного топлива и более 23 тысяч тонн авиационного керосина.

Должностными лицами управления горючего совместно со специалистами передвижной лаборатории контроля качества горючего ТОО «КазМунайГазӨнімдері» проведен комиссионный отбор топлива, осуществлена проверка резервуарного парка и автотопливо заправщиков и техники механизированной колонны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК.





В ходе подготовительных мероприятий по Военному параду управлением горючего и специалистами передвижной лаборатории контроля качества горючего ТОО «КазМунайГазӨнімдері» осуществлен контроль качества поставляемого топлива на всех этапах от производства, транспортирования и применения на военной технике.









Благодаря непосредственной поддержке Главы государства - Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами страны Н. А. Назарбаева постоянно проводится переоснащение Вооруженных Сил Республики Казахстан современными образцами вооружения и военной техники, отвечающими всем предъявляемым требованиям при ведении боевых действий в различных условиях. В соответствии с новыми требованиями по повышению надежности и эффективности работы двигателей современной военной техники необходима потребность в высококачественном топливе, маслах, смазках и специальных жидкостях. Конструктивные особенности новых двигателей и суровые условия их эксплуатации предъявляют новые требования к составу и свойствам горюче - смазочных материалов. Всего этого можно достичь только при применении современных высокотехнологичных ГСМ.









Следует отметить, что ежегодно в войска поставляется ТОО «КазМунайГазӨнімдері» и ТОО «КазМунайГазАэро» - едиными национальными операторами, определенными Правительством РК около 25 тысяч тонн автомобильного бензина и дизельного топлива и более 23 тысяч тонн авиационного керосина. Для проведения проверки топлива на качество имеются три стационарных испытательных лаборатории в городах Астана, Алматы, Атырау и 9 мобильных лабораторий.