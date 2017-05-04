В Киеве найдены древнеегипетские мумии и расписанные саркофаги

Как оказалось, уже несколько десятков лет они находились украинском в фондохранилище.

Две древнеегипетские мумии и расписанные египетские саркофаги были обнаружены в Киево-Печерском заповеднике в Киеве, сообщила пресс-служба министерства культуры Украины, передает передает РИА Новости





Как сообщили в ведомстве, еще в начале 2017 года, во время сверки фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, заместитель генерального директора археолог Сергей Пивоваров обнаружил настоящую древнеегипетскую мумию.





"Впоследствии стало известно, что речь идет даже о нескольких чрезвычайно интересных экспонатах, которые попали в Киев еще на рубеже ХІХ-ХХ веков. Как выяснилось, сначала они хранились в Церковно-археологическом музее, потом в Музее атеизма, который тогда располагался в Киево-Печерской лавре. Несколько десятков лет эти уникальные предметы забытыми находились в фондохранилище и только теперь были найдены", — говорится в сообщении министерства.





Минкультуры сообщило, что, таким образом, сейчас коллекция древностей Древнего Египта состоит из двух мумий, двух расписанных саркофагов и нескольких канопов (погребальных сосудов для внутренних органов).





По данным Минкультуры, на 11.00 (совпадает с мск) 5 мая в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике в Киеве состоится представление этой коллекции древностей Древнего Египта, в ней примет участие и министр культуры Евгений Нищук.



