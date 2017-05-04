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Напавший на девочку в Астане педофил пытался уплыть от преследователей

4 мая 2017, 17:35

Однако рабочие поймали злоумышленника.

Новое видео задержания подозреваемого в нападении на 6-летнюю девочку появилось в Интернете, сообщает Zakon.kz.

Уличенный в попытке изнасилования ребенка мужчина пытался скрыться, переплыв водоем. Однако рабочие поймали злоумышленника.

Напомним, в Астане мужчина напал на маленькую девочку. Видео с задержанным было распространено в соцсетях. По факту попытки совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, 2011 г.р., начато досудебное расследование по ст. 121 УК РК. Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый - 48-летний ранее судимый, задержан и водворен в ИВС ДВД Астаны. Установлено, что задержанный обманом увел девочку из дома в мкр.Промышленный на пустырь. Подозреваемый работал на стройплощадке нового ж/д вокзала.


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