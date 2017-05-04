Состоялось 3-е заседание Совместного казахстанско-малазийского торгово-экономического Комитета

4 мая 2017 года в г.Куала-Лумпур (Малайзия) состоялось 3-е заседание Совместного казахстанско-малазийского торгово-экономического Комитета. Казахстанскую делегацию возглавил первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

В ее состав вошли представители министерств по инвестициям и развитию, энергетики, иностранных дел, АО «НK «KAZAKH INVEST», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства», АО «Администрация международный финансовый центр «Астана».

Обсуждены вопросы в сфере торговли, транспорта, туризма, информационно-коммуникационных технологий и инноваций, инвестиции, развития малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, исламского финансирования и другие.

Р. Даленов, выступая на 3-м заседании Комитета отметил, что для Казахстана наибольший интерес представляет малазийский опыт в развитии малого и среднего предпринимательства, торговли, туризма.

Также Р. Даленов рассказал о перспективах присоединения Казахстана к глобальной цепочке «халал-производителей», отметив огромный опыт Малайзии, как одного из крупнейших хабов халал-индустрии в мире.

В Казахстане внедрены наиболее эффективные меры государственной поддержки туристской деятельности, которая определена в Казахстане в качестве одной из приоритетных отраслей.

Kроме того, созданы рабочие группы по сотрудничеству в следующих направлениях: халал-индустрия, исламское финансирование, туризм, возобновляемая энергия, нефть и газ, инвестиционное сотрудничество.

По итогам 2016 года товарооборот между странами составил 82,9 млн. долл. США.

Общий объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных из Малайзии в РК за 11 лет (с 2005 по 2016 гг.) составил 28,2 млн. долл. США. Казахстанские инвестиции в Малайзию за аналогичный период составили 3,0 млн. долл. США.

В рамках 3-его заседания 3 мая т.г. состоялся бизнес-форум «New Business Opportunities in Kazakhstan», а также проведен ряд встреч с представителями крупного бизнеса Малайзии.