Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Архивное фото с участием Н.Назарбаева в учениях "Іле-2006" выложили в Сеть

4 мая 2017, 17:36

Глава государства тогда принял участие в завершающем этапе учений.

Архивное фото с участием главы государства, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Cилами РК Нурсултаном Назарбаевым в военных учениях «Іле-2006» опубликовали в официальном аккаунте Акорды в Instagram, сообщает Zakon.kz.



Напомним, тогда Н.Назарбаев принял участие в завершающем этапе военных учений. Во время учений с участием десантно-штурмовых подразделений аэромобильных войск, военнослужащих инженерных и химических войск, артиллерии и авиации Министерства обороны, отрабатывались действия войск по локализации и уничтожению незаконного вооруженного формирования в условиях форсирования реки Или.

Учения "Іле-2006" стали составной частью комплекса мер, направленных на создание современной системы безопасности государства.

Президент призывал тогда всю молодежь мужского пола пройти военную подготовку и службу в Вооруженных Силах нашей страны.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...