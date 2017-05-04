Архивное фото с участием Н.Назарбаева в учениях "Іле-2006" выложили в Сеть
4 мая 2017, 17:36
Глава государства тогда принял участие в завершающем этапе учений.
Архивное фото с участием главы государства, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Cилами РК Нурсултаном Назарбаевым в военных учениях «Іле-2006» опубликовали в официальном аккаунте Акорды в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Напомним, тогда Н.Назарбаев принял участие в завершающем этапе военных учений. Во время учений с участием десантно-штурмовых подразделений аэромобильных войск, военнослужащих инженерных и химических войск, артиллерии и авиации Министерства обороны, отрабатывались действия войск по локализации и уничтожению незаконного вооруженного формирования в условиях форсирования реки Или.
Учения "Іле-2006" стали составной частью комплекса мер, направленных на создание современной системы безопасности государства.
Президент призывал тогда всю молодежь мужского пола пройти военную подготовку и службу в Вооруженных Силах нашей страны.
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