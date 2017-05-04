Организаторы "Евровидения" намерены наложить санкции на Украину и Россию
4 мая 2017, 17:37
В ЕВС считают, что Москва и Киев нарушили устав песенного конкурса.
Представители Европейского вещательного союза намерены оштрафовать Украину и Россию, пишет Life.ru.
Глава организационного комитета Франк-Дитер Фрайлинг добавил, что Украина нарушила правила, запретив Юлии Самойловой въезжать в страну, а Россия отказалась участвовать в различных заседаниях в Киеве, посвящённых мероприятию.
— С позиции ЕВС это — нарушение устава, — приводит слова Франка-Дитера Фрайлинга портал Heute.
Отмечается, что Европейский вещательный союз обсудит введение санкций 12 июня. Причём сам глава оргкомитета даже не сомневается, что Украину и Россию оштрафуют. Странам грозит выплата денежной компенсации или отстранение от "Евровидения" на три года.
Ольга Янковская
Фото с сайта ria.ru
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