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Организаторы "Евровидения" намерены наложить санкции на Украину и Россию

4 мая 2017, 17:37

В ЕВС считают, что Москва и Киев нарушили устав песенного конкурса.

Представители Европейского вещательного союза намерены оштрафовать Украину и Россию, пишет Life.ru.

Глава организационного комитета Франк-Дитер Фрайлинг добавил, что Украина нарушила правила, запретив Юлии Самойловой въезжать в страну, а Россия отказалась участвовать в различных заседаниях в Киеве, посвящённых мероприятию.

— С позиции ЕВС это — нарушение устава, — приводит слова Франка-Дитера Фрайлинга портал Heute.

Отмечается, что Европейский вещательный союз обсудит введение санкций 12 июня. Причём сам глава оргкомитета даже не сомневается, что Украину и Россию оштрафуют. Странам грозит выплата денежной компенсации или отстранение от "Евровидения" на три года.

Ольга Янковская
Фото с сайта ria.ru

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