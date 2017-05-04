История казахстанской армии:миротворческие батальоны, лидерство в учениях, боевые самолеты

В военных учениях среди 19 стран наши воины заняли почетное второе место, что говорит о боеспособности армии, сказал заместитель Министра обороны Республики Казахстан генерал-майора Талгат Мухтаров в ходе лекции «Вооруженные Силы Республики Казахстан – 25 лет на страже Независимости», прошедшей на площадке Службы Центральных коммуникаций, сообщает в ходе лекции «Вооруженные Силы Республики Казахстан – 25 лет на страже Независимости», прошедшей на площадке Службы Центральных коммуникаций, сообщает Zakon.kz





«Республика Казахстан является активным участником крупных международных учений, таких, как "Степной Орел", "Мирная Миссия", "Нерушимое братство", "Взаимодействие", - отметил Талгат Мухтаров.





Впервые в истории Вооруженных сил Республики Казахстан были приобретены самые современные боевые самолеты Су-30СМ , проинформировал генерал-майор. «Сегодня он является лучшим многофункциональным боевым самолетом в мире», - сказал Талгат Мухтаров.





По информации генерал-майора, одним из приоритетов в строительстве Вооруженных Сил является оснащение их современными вооружением и военной техникой. «У нас на вооружении, кроме Су-30СМ есть самолет С-295, вертолеты МИ-17, ЕС-145 "Еврокоптер"; зенитно-ракетные комплексы С-300; боевые машины "Арлан"; поддержки танков БМПТ, современные БПЛА, ракетно-артиллерийские корабли типа Барс МО», - поделился Талгат Мухтаров.





По словам генерал-майора, одним из направлений дальнейшего укрепления национальной безопасности является международное сотрудничество в военной области, задачей которого являются создание эффективной системы противодействия современным вызовам и угрозам – терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, оружия. «Важной составной частью международного сотрудничества является миротворческая деятельность государства в составе Межнациональных коалиционных сил по поддержанию мира и безопасности в регионе. Подтверждением тому стала миссия казахстанского миротворческого батальона в Ираке, успешно проведенная в период с 2003 по 2008 годы», - заключил Талгат Мухтаров.





По завершению лекции ученикам продемонстрировали специальный видеоролик, посвященный 25-летию образования Вооруженных Сил Республики Казахстан.





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