Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
4 мая 2017, 17:40
В ведомстве сообщили, что лицензии были отозваны только у тех пилотов, которые при получении свидетельств предоставили ложные данные.
Росавиация на данный момент аннулировала более 400 свидетельств пилотов, сообщил ТАСС советник руководителя Росавиации Сергей Извольский. По его словам, лицензии были отозваны только у тех пилотов, которые при получении свидетельств предоставили ложные данные.
"Вопросы профессиональной подготовки пилотов находятся вне компетенции ICAO (Международная организация гражданской авиации - прим. ред.). Действия Росавиации по отзыву лицензий пилотов законны и правомерны. Лицензии отзываются у тех пилотов, которые предоставляли фальшивые документы, - например, медсправки, и также завышали время налета, фактически отлетав меньше, чем указано в документах. Такие пилоты не должны управлять транспортным средством, на борту которого находятся сотни человек. На данный момент отозвано более 400 свидетельств пилотов", - сообщил Извольский.
4 мая газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания текст направленной в ICAO петиции пилотов и работников авиаотрасли сообщила, что Росавиация аннулировала свидетельства сотен пилотов, обучавшихся в негосударственных авиационных учебных центрах (АУЦ), еще около тысяч свидетельств могут быть отозваны в ближайшее время. Как стало известно изданию, пилоты и работники отрасли просят ICAO проверить Росавиацию в части организации обучения и выдачи летных свидетельств.
В документе говорится, что ведомство "зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы" уже аннулировало свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством. Еще тысяча пилотских свидетельств может быть аннулирована в ближайшие дни. В ICAO, впрочем, считают, что эти вопросы должны решаться на местном уровне, а в Росавиации объясняют происходящее "повышением безопасности полетов".
Представитель Росавиации сообщил изданию, что суды, в которые уже поступали иски против аннулирования пилотских свидетельств, "подтвердили правомерность и законность действий". По данным ведомства, в выданных документах была сфальсифицирована информация о налете, подделаны медицинские справки. Основные нарушения связаны с тем, что утвержденная программа не внесена в приложение к сертификату АУЦ или не осваивается в полном объеме. Целью проверок является повышение качества безопасности полетов, заверили в Росавиации, подчеркнув, что в 2015-2016 гг. участились авиационные происшествия в авиации общего назначения, а в 2017 г. ситуация уже улучшается.
Фото © Марина Лысцева/ТАСC
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