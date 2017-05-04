По итогам торговой миссии Казахстана в Кыргызстане подписаны контракты на 11,8 млн. долларов США

В Бишкеке состоялась торговая миссия казахстанских производителей, организованная Национальной компанией «KAZAKH INVEST» и Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики. По итогам мероприятия заключены экспортные контракты на поставку продукции на сумму 11,8 миллионов долларов США.

В мероприятии приняли участие 30 казахстанских производителей химической продукции, строительных материалов, продуктов питания, машиностроения, упаковочной, фармацевтической продукции и более 120 кыргызских компаний, заинтересованных в закупе казахстанских товаров.

В рамках визита состоялась встреча 8 казахстанских компаний с руководством сети «Народный» - крупнейшей торговой сетью, в которую входят 54 супермаркета по всему Кыргызстану. Казахстанские производители договорились о поставках продуктов питания в эту сеть.

«Мы очень заинтересованы в поставках казахстанской продукции в нашу сеть. В частности, по итогам встречи, мы заключим контракты на закуп пищевой соли, мясной продукции, муки, макарон, консерв, рассматриваем возможность работы по био-пакетам», - отметила коммерческий директор сети «Народный» Екатерина Редькина.

Также в рамках прошедшего форума подписан контракт на поставку полиэтиленовых труб и трубопроводной арматуры между казахстанским производителем «ШевронМунайГаз» и ОАО «ГазПромКыргызстан» для газопровода.

По словам регионального директора АО «Шымкентцемент» Александра Ошуркова «участие компании принесло конкретный результат и мы договорились с партнерами на поставку цемента в Кыргызстан в объеме 12 тысяч тонн».

«Казахстанская компания будет строить многопрофильные хранилища продуктов питания в Кыргызстане. Так подписан договор между ОАО «Кыргызская продовольственная Корпорация» и казахстанской компанией ТОО «Завод Металл Профиль». Хранение сельхозпродукции имеет важное значение для Кыргызстана, а казахстанская компания как раз и предлагает решения для этого. Это большой проект и мы рады, что именно казахстанская компания будет реализовывать его», - подчеркнул управляющий директор «KAZAKH INVEST» Аскар Арынов.