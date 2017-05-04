Полицейские Костаная рассказали правду о кальянах и спайсах

Старший оперуполномоченный Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Костанайской области Айгуль Ерадилова на один день сменила преподавателя юридического факультета КГУ имени Ахмета Байтурсынова. Майор полиции провела лекцию для студентов, рассказав всю правду о пагубном влиянии кальянов и спайсов , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.





Среди нынешних студентов немало поклонников этого экзотического курительного устройства. Молодые парни и девушки уверены, что вреда от кальяна – никакого. Айгуль Ерадилова рассеяла мифы, в этом ей помогла специалист областного наркологического диспансера Гульсум Бисембаева.





- Сегодня ежегодно в нашем городе открываются новые кальянные. Их учредители в борьбе за маркетинг привлекают клиентов, часто молодых людей, рассказывая им о безвредности кальянов. Однако это далеко не так, - продолжила Айгуль Ерадилова.





В 40 раз больше угарного газа попадает в организм человека при курении кальяна по сравнению с курением сигареты.





Поклонники этого вида досуга утверждают, что курение ароматического табака помогает им расслабиться, сосредоточиться на приятных мыслях и самое главное – получить безвредный кайф. То, что это занятие не причиняет организму никакого вреда, они даже не подвергают сомнению. И в доказательство приводят массу доводов.





К сожалению, по мнению экспертов ВОЗ, курение кальяна ничем не лучше, чем курение вообще. Многие исследования подтверждают, что поклонники экзотического развлечения подвержены тем же заболеваниям, что и обычные курильщики. То есть они страдают сердечно-сосудистыми, дыхательными и онкологическими патологиями, причем ничуть не реже, чем те, кто не расстается с сигаретой. И точно так же, как и пристрастие к обычным табачным изделиям, курение кальяна вызывает никотиновую зависимость.





Сам табак, который закладывают в чашу курительного аппарата, ничуть не менее вредный, чем тот, что содержится в сигаретах, а иногда, наоборот, вреднее, потому что требование соответствовать международному стандарту табачной промышленности предъявляется только к сигаретам, а не к кальянному табаку. К тому же содержание вредных веществ зависит и от вида табака (в различных сортах уровни никотина и смол различны), а также от качества угля и температуры горения табака (здесь многое зависит от мастерства кальянщика).





- Гигиена в кальянных оставляет желать лучшего. Вы все еще думаете, что трубки от кальянов промывают после посетителей? – спросила студентов майор полиции.





Несмотря на то, что администраторы подают клиентам одноразовые пластиковые мундштуки, увы, эти приспособления еще не гарантируют стерильность и безопасность. Дело в том, что возбудители многих инфекций могут благополучно обитать на внутренней поверхности чубука (шланга).





При курении кальяна вырабатывается много слюны, и значительная ее часть волей-неволей попадает через чубук в чашу с жидкостью, которая является фильтром кальяна. А потом вместе с дымом эта слюна передается каждому курильщику. Таким способом можно подцепить не только ОРЗ, но и гепатит, герпес или даже туберкулез.





Насчет содержания смол тоже нельзя сказать ничего утешительного: их в одной стандартной порции табака для кальянной чаши содержится столько же, сколько в пачке сигарет. Конечно, фильтр немного уменьшает этот показатель, но не существенно. А на количество никотина никакая вода и вовсе не действует, что подтверждают многократные опыты, производимые учеными. По результатам недавнего канадского исследования, доза никотина, полученного курильщиком кальяна за 45 минут приятного времяпровождения, в три раза больше, чем в сигарете.





Не меньше страдают и пассивные курильщики, так как концентрация табачного дыма в местах для раскуривания кальяна очень высокая.





Особый акцент в беседе оперуполномоченный по борьбе с наркобизнесом сделала на участившихся случаях употребления новых психоактивных веществ и курительных смесей. Для профилактики подобных случаев собравшимся студентам были продемонстрированы видеоматериалы. Данный фильм вызвал много эмоций у студентов юрфака. Было заметно, что многие ребята осознали весь ужас, таившийся в этих смесях. А после завершения просмотра студенты решили задать интересующие их вопросы.





В завершении лекции представительница ДВД области и наркологического диспансера призвали молодежь заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и отказаться от предложений попробовать спайс или кальян.