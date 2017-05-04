2-летний ребенок выпал из окна с пятого этажа в Астане

С наступлением теплых дней - сезона открытых форточек и окон - полиция напоминает жителям столицы о детской безопасности. Большинство несчастных случаев происходит во время отсутствия взрослых или в связи с невнимательным отношением к безопасности ребенка. Падение из окна является одной из основных причин детского травматизма. И в большинстве несчастных случаев падения из окон связаны с москитными сетками. Они не предназначены для защиты от падений. Ребенок, опираясь на москитные сетки, выпадает вместе с ними , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.





Так, сегодня около 16.00 часов в полицию поступило сообщение о том, что из окна квартиры, расположенной на 5 этаже, выпал 2-летний ребенок. Как установлено, малыш, облокотившись на москиттную сетку, упал вниз. Ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в медицинское учреждение.





"Во избежании трагедии необходимо установить на окна блокираторы, фиксаторы, чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно. Отодвинуть от окон всю мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник. Родители, будьте бдительны, не оставляйте маленьких детей одних без присмотра", - обращаются в полиции.