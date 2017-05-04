Сайгаков рассредоточат по казахстанским степям
4 мая 2017, 17:51
Также будет проведен эпизоотологический мониторинг сельскохозяйственных животных в ареале обитания.
Мигрирующие стада сайгаков рассредоточат подальше от мест, где ранее были зафиксированы вспышки пастереллеза, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на природоохранную прокуратуру Костанайской области.
Этот шаг не станет единственной мерой по созданию благоприятных условий для сайгаков и по сохранению этого вида в период миграции. В частности, в местах падежа сайги двухлетней давности региональной природоохранной прокуратурой будут проведены комплексные исследования почвы, воды воздуха, растений на содержание органических загрязнителей и тяжелых металлов.
Чтобы выявить существующие сегодня угрозы данному виду, будет проведен эпизоотологический мониторинг сельскохозяйственных животных в ареале обитания сайгаков. Кроме того, природоохранные органы постараются максимально ограничить контакт сайги с домашними животными, а также предпримут ряд мер по усилению охранных мероприятий и увеличению количества стационарных и мобильных контрольно-пропускных пунктов в резервате «Алтын Дала».
Чтобы обезопасить сайгаков от браконьеров, к местам окота и миграции животных будут привлечены дополнительные силы и техника.
На данный момент на территории Костанайской области количество сайгаков составило 1974 головы, миграция продолжается. С момента массовой гибели Бетпакдалинской популяции сайгаков в мае 2015 года, количество животных этого вида существенно сократилось. Напомним, в 2015 года погибло около 134 тыс. сайгаков на территории трех регионов страны (Костанайская, Актюбинская и Акмолинская области). Ранее из-за пастереллеза в 2013 году погибло 1,5 тыс. сайгаков, в 2012 году - 1 тыс., в 2010 - около 12 тыс.
Фото: inform.kz
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