Сайгаков рассредоточат по казахстанским степям

Также будет проведен эпизоотологический мониторинг сельскохозяйственных животных в ареале обитания.

Мигрирующие стада сайгаков рассредоточат подальше от мест, где ранее были зафиксированы вспышки пастереллеза , передает корреспондент , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на природоохранную прокуратуру Костанайской области.





Этот шаг не станет единственной мерой по созданию благоприятных условий для сайгаков и по сохранению этого вида в период миграции. В частности, в местах падежа сайги двухлетней давности региональной природоохранной прокуратурой будут проведены комплексные исследования почвы, воды воздуха, растений на содержание органических загрязнителей и тяжелых металлов.





Чтобы выявить существующие сегодня угрозы данному виду, будет проведен эпизоотологический мониторинг сельскохозяйственных животных в ареале обитания сайгаков. Кроме того, природоохранные органы постараются максимально ограничить контакт сайги с домашними животными, а также предпримут ряд мер по усилению охранных мероприятий и увеличению количества стационарных и мобильных контрольно-пропускных пунктов в резервате «Алтын Дала».





Чтобы обезопасить сайгаков от браконьеров, к местам окота и миграции животных будут привлечены дополнительные силы и техника.





На данный момент на территории Костанайской области количество сайгаков составило 1974 головы, миграция продолжается. С момента массовой гибели Бетпакдалинской популяции сайгаков в мае 2015 года, количество животных этого вида существенно сократилось. Напомним, в 2015 года погибло около 134 тыс. сайгаков на территории трех регионов страны (Костанайская, Актюбинская и Акмолинская области). Ранее из-за пастереллеза в 2013 году погибло 1,5 тыс. сайгаков, в 2012 году - 1 тыс., в 2010 - около 12 тыс.



