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Мост через реку Нура в Акмолинской области закрыт из-за перелива

4 мая 2017, 18:00

Движение по мосту приостановлено.

Уровень реки Нура поднялся в районе села Коргалжын Акмолинской области, движение по мосту через Нуру закрыто, сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

По данным ДЧС, для местных жителей организовано автобусное сообщение, автобус ходит по объездной дороге каждые пять часов.

Кроме того, в Коргалжынском районе на трассе областного значения Сабынды — Арыкты — Коргалжын в результате подъема уровня воды озера Шалкар произошел перелив через дорогу. Водный поток в ширину достигал 300 метров, в высоту — 30 сантиметров.

"Движение автотранспорта не ограничено, выставлены соответствующие дорожные знаки. Альтернативная дорога имеется через Сабынды — Коргалжын", — проинформировали в ДЧС.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: КЧС МВД РК.

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