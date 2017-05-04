Мост через реку Нура в Акмолинской области закрыт из-за перелива
4 мая 2017, 18:00
Движение по мосту приостановлено.
Уровень реки Нура поднялся в районе села Коргалжын Акмолинской области, движение по мосту через Нуру закрыто, сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.
По данным ДЧС, для местных жителей организовано автобусное сообщение, автобус ходит по объездной дороге каждые пять часов.
Кроме того, в Коргалжынском районе на трассе областного значения Сабынды — Арыкты — Коргалжын в результате подъема уровня воды озера Шалкар произошел перелив через дорогу. Водный поток в ширину достигал 300 метров, в высоту — 30 сантиметров.
"Движение автотранспорта не ограничено, выставлены соответствующие дорожные знаки. Альтернативная дорога имеется через Сабынды — Коргалжын", — проинформировали в ДЧС.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: КЧС МВД РК.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857338-6983554c90bf97e79638c9b88fa38036
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...