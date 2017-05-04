Мост через реку Нура в Акмолинской области закрыт из-за перелива

Уровень реки Нура поднялся в районе села Коргалжын Акмолинской области, движение по мосту через Нуру закрыто, сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.





По данным ДЧС, для местных жителей организовано автобусное сообщение, автобус ходит по объездной дороге каждые пять часов.





Кроме того, в Коргалжынском районе на трассе областного значения Сабынды — Арыкты — Коргалжын в результате подъема уровня воды озера Шалкар произошел перелив через дорогу. Водный поток в ширину достигал 300 метров, в высоту — 30 сантиметров.





"Движение автотранспорта не ограничено, выставлены соответствующие дорожные знаки. Альтернативная дорога имеется через Сабынды — Коргалжын", — проинформировали в ДЧС.







