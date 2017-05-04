Крестьяне ЮКО доставят 13 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции на ЭКСПО-2017

В целом на международную выставку от области планируется доставить 28 видов сельскохозяйственной продукции.

35 крупных предприятий ЮКО планируют доставить на международную выставку ЭКСПО около 13 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции по 28 видам, точнее 12 976 тонн продуктов питания, сообщает пресс-служба акима области.





В этой связи, вчера управление сельского хозяйства ознакомило представителей СМИ с данными предприятиями.





В ходе мероприятия представители СМИ в первую очередь ознакомились с деятельностью ТОО «Каркын-2030», расположенное в селе Какпак Казыгуртского района. Предприятие запущенное в 2009 году занимается производством колбасных изделий. На заводе под торговой маркой «Нәрлен» изготавливают около 60 видов колбасных изделии. Мощность предприятия достигает до 1,5 тонн в сутки. По словам руководителя предприятия Нургали Абдибаева, в связи с проведением выставки производительность увеличилась до 5 тонн. В результате, от данного товарищества на выставку планируется отправить 15 тонн колбасных изделий, а для транспортировки данных продукций готовы 12 автотранспортов.





Следующий объект, который посетили представители СМИ – производственный кооператив «Манкент Агро», расположенный в Сайрамском районе.





Сегодня в составе кооператива созданного в 2016 году,вступило в членство около 1200 хозяйств.Товарищество, в основном выращивает овощи, зерновые культуры и плодово-ягодные.Общая земельная площадь кооператива составляет 5489 га , в том числе 2100 гектаров орошаемых земель. Сайрамские фермеры планируют отправить 1690 тонн овощной продукции на выставку ЭКСПО.





По словам руководителя районного отдела сельского хозяйства и земельных отношений Н.Копеева, затраты на дорогу и автотранспорт оплачивают крестьянам спонсоры в целях предоставления скидки. Если цены будут приемлемые, то сайрамские крестьяне планируют отправить на выставку ЭКСПО до 4000 тонн продукции.





Еще одно предприятие, которое готовит свою продукцию на выставку ЭКСПО-2017, расположенное в городе Шымкент предприятие ТОО «Барыс 2007». Объект сданный в эксплуатацию в 2007 году производит в год 27 тыс.тонн макаронных изделий и 3600 тонн кондитерских изделий. Продукция имеет высокий спрос благодаря высокому качеству и низким ценам. В преддверии проведения выставки ЭКСПО-2017 предприятие на сегодня увеличила объем производимой продукции на 20 процентов.





Работники предприятия, которые трудятся не покладая рук для того чтобы удивить гостей выставки, планируют отправить в Астану 1070 тонн мучной и хлебной продукции. Решением организаторов продукция сельского хозяйства, доставленная из Южного Казахстана на выставке ЭКСПО-2017 будет представлена 6 раз в качестве ярмарки. Так, первая партия продукции будет выставлена на ярмарке 13-14 мая.





В целом на международную выставку от области планируется доставить 28 видов сельскохозяйственной продукции. Для подготовки данной продукции утверждены 35 крупных и средних хозяйств, а также предприятий. На выставку ЭКСПО-2017 южноказахстанские крестьяне планируют доставить 12 976 тонн сельскохозяйственной продукции и культур.





Данные продукты будут перевозиться в Астану с помощью 25 единиц автомобилей. Кроме того, составлен специальный список. Стоит отметить,что первый караван, груженый сельхоз продукцией отправится в Астану 10 мая.



