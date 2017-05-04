В Алматинской области отмечают 100-летие фронтовика, учителя Президента Сейитхана Исаева

Сейитхан-ата всю свою жизнь посвятил школе и детям.

В здании Фонда Первого Президента РК-Лидера Нации в Алматы прошла встреча с ветераном Великой Отечественной войны, почетным гражданином Алматинской области, любимым учителем Нурсултана Назарбаева - Сейитханом Ахметовичем Исаевым, 100-летие которого отмечает общественность Алматинской области, сообщает Zakon.kz





Приближается День Победы - особенный праздник для каждой семьи нашей многонациональной Родины. Всё дальше уходят от нас героические и трагические годы Великой Отечественной войны. Эта война была одним из самых тягчайших испытаний, которые с честью выдержала наша многонациональная страна. Миллионы солдат пали смертью на полях сражений.





Один из тех, кому повезло вернуться с фронта домой, был Сейитхан Ахметович Исаев, Человек с большой буквы, которого Первый Президент Республики Казахстан называет своим Учителем.

- Никогда нельзя забывать подвиги солдат, стоявших насмерть на передовой, и подвиги тружеников, ковавших эту победу в тылу, - говорит Сейитхан Ахметович. - Наш долг – хранить память об этом подвиге, о мужестве и храбрости солдат, о массовом героизме, о беззаветной любви к своему Отечеству и передать это следующим поколениям.





После войны Сейитхан Исаев всю свою жизнь посвятил благородному делу – учить детей. Он преподавал историю в школе им. Абая, где учился наш Президент, был директором школы. О своем ученике, ставшем Президентом страны, Учитель вспоминает особо, подчеркивая такие его качества как любознательность, любовь к книгам, к новым знаниям, желание учиться, созидать, уважение к старшим, любовь к Родине…





Наряду с работой Сейитхан-ата всю жизнь активно занимался и общественной деятельностью, много усилий, к примеру, приложил к открытию в Карасайском районе Алматинской области историко-краеведческого музея, на протяжении длительного периода возглавляет районный совет ветеранов.

На встрече Сейитхан-ата, несмотря на свой почтенный возраст, живо отвечал на вопросы журналистов, рассказал о своем фронтовом пути и, конечно же, о своем достойном ученике Нурсултане Назарбаеве и пожелал всем казахстанцам мира, добра, благоденствия и процветания.





Как сообщил представитель акимата Алматы, по народной казахской традиции 100-летний юбилей можно отмечать уже тогда, когда человек уже очень близок к этому рубежу. Поэтому столетие фронтовика, учителя, общественного деятеля Сейитхана Ахметовича Исаева общественность региона будет отмечать вместе с праздником Победы - 9 мая.













































Торгын Нурсеитова

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