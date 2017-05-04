Чемпионат Казахстана по ММА прошел в Атырау

1-2 мая в Атырау прошёл чемпионат Казахстана по ММА среди мужчин и женщин, в ходе которого отобрали сильнейших бойцов в чемпионатах Азии и мира этого года по версии Всемирной Ассоциации ММА (WMMAA).





Чемпионат организовала Национальная федерация ММА, панкратиона и грепплинга РК при поддержке акимата Атырауской области, Министерства культуры и спорта РК и телеканала «КазСпорт».





В течение двух дней зрители, заполнившие до отказа ФОК «Атырау», увидели бои лучших бойцов-любителей республики. Поддержать чемпионат прилетел легендарный российский тренер, воспитавший более 25 чемпионов мира по различным видам единоборств, отец звезды UFC Хабиба Нурмагомедова - Абдулманап Нурмагомедов. Специальными гостями стали президент ПСК "Алаш-Прайд" Данияр Каскарауов, вице-президент Ассоциации джиу-джитсу РК Ашим Кали.









Абдулманап Нурмагомедов отметил высокую организацию чемпионата страны и постоянно возрастающий класс казахстанских бойцов ММА. «Сагиндык Мекеев является моим давним другом, поэтому его ребята уже давно прилетают к нам в Дагестан и тренируются с нашими лучшими файтерами. На этом чемпионате мне особенно понравился Санжар Адилов, ставший победителем в весовой категории до 57 кг. Думаю, при дальнейшем серьёзном отношении у тренировкам из него получится отличный профессиональный боец», - сказал он.





Победителями чемпионата стали:





Среди женщин:





52 кг. - Зарина Кадырбаева (Костанайскаяобл)

61 кг. - Мария Агапова (Павлодарская обл).









Среди мужчин:





56,7кг - Санжар Адилов (Карагандинская обл)

61кг -АбылайТолеш (Атыраускаяобл)

65,8 кг - Денис Муцнек (Алматинскаяобл)

70,3кг - ЕралыАдыров (Мангыстаускаяобл)

77,1 кг - АйбекБулекбаев (Атыраускаяобл)

84кг - Мансур Шахгиреев (Акмолинскаяобл)

93кг - РайханМадиРайхан (Восточно-Казахстанская обл)

+93кг - Александр Астапов (Костанайскаяобл)







