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Чемпионат Казахстана по ММА прошел в Атырау

4 мая 2017, 18:25

В соревновании приняли участие 116 участников из 13 областей страны.

1-2 мая в Атырау прошёл чемпионат Казахстана по ММА среди мужчин и женщин, в ходе которого отобрали сильнейших бойцов в чемпионатах Азии и мира этого года по версии Всемирной Ассоциации ММА (WMMAA).

Чемпионат организовала Национальная федерация ММА, панкратиона и грепплинга РК при поддержке акимата Атырауской области, Министерства культуры и спорта РК и телеканала «КазСпорт».

В течение двух дней зрители, заполнившие до отказа ФОК «Атырау», увидели бои лучших бойцов-любителей республики. Поддержать чемпионат прилетел легендарный российский тренер, воспитавший более 25 чемпионов мира по различным видам единоборств, отец звезды UFC Хабиба Нурмагомедова - Абдулманап Нурмагомедов. Специальными гостями стали президент ПСК "Алаш-Прайд" Данияр Каскарауов, вице-президент Ассоциации джиу-джитсу РК Ашим Кали.


Абдулманап Нурмагомедов отметил высокую организацию чемпионата страны и постоянно возрастающий класс казахстанских бойцов ММА. «Сагиндык Мекеев является моим давним другом, поэтому его ребята уже давно прилетают к нам в Дагестан и тренируются с нашими лучшими файтерами. На этом чемпионате мне особенно понравился Санжар Адилов, ставший победителем в весовой категории до 57 кг. Думаю, при дальнейшем серьёзном отношении у тренировкам из него получится отличный профессиональный боец», - сказал он.

Победителями чемпионата стали:

Среди женщин:

52 кг. - Зарина Кадырбаева (Костанайскаяобл)
61 кг. - Мария Агапова (Павлодарская обл).


Среди мужчин:

56,7кг - Санжар Адилов (Карагандинская обл)
61кг -АбылайТолеш (Атыраускаяобл)
65,8 кг - Денис Муцнек (Алматинскаяобл)
70,3кг - ЕралыАдыров (Мангыстаускаяобл)
77,1 кг - АйбекБулекбаев (Атыраускаяобл)
84кг - Мансур Шахгиреев (Акмолинскаяобл)
93кг - РайханМадиРайхан (Восточно-Казахстанская обл)
+93кг - Александр Астапов (Костанайскаяобл)




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