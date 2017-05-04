Во Франции спасли подростка, транслировавшего в Facebook самоубийство

Когда полицейские прибыли на место, девочка была без сознания.

Полиция французского города Невер в последний момент смогла спасти 15-летнюю девочку, транслировавшую в социальной сети Facebook попытку покончить с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Figaro.





Инцидент произошел в ночь со вторника на среду, полицейские обнаружили подростка в районе полуночи. Проживающий в Париже друг жертвы, который увидел трансляцию в Facebook, обратился в столичные спасательные службы, которые уведомили своих коллег в департаменте Ньевр. Пожарные в свою очередь сообщили об инциденте в полицию города.





По словам представителя полиции, когда правоохранители прибыли на место, девочка была без сознания. Он отметил, что, "она уже не дышала".





Как отмечает издание, девушка транслировала попытку самоубийства при помощи мобильного телефона. Съемка продолжалась вплоть до момента приезда представителей правоохранительных органов. Полицейских встретила мать девушки, не подозревавшая о происходящем в комнате своей дочери.



