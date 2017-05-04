В Алматинской области завели уголовное дело против народного целителя
4 мая 2017, 19:05
В результате сомнительного лечения жителю Алматы потребовалась госпитализация и вмешательство квалифицированных врачей.
По поступившему заявлению полиция возбудила уголовное дело, в котором в качестве подозреваемого лица выступает так называемый народный целитель "емши" из Илийского района, передает Zakon.kz.
В пресс-службе ДВД Алматинской области сообщили, что 3 мая к полицейским Илийского района обратился 50-летний житель Алматы с заявлением о принятии мер в отношении местного знахаря. Заявитель сообщил, что в результате сомнительного лечения ему потребовалась госпитализация и вмешательство квалифицированных врачей.
Как выяснилось, потерпевшему мужчине произвели кровопускание, после которого его госпитализировали в районную больницу.
"При разбирательствах потерпевший указал дом в поселке КазЦИК, в котором осуществлялось лечение. 46-летний владелец дома, занимавшийся народным врачеванием, был задержан в качестве подозреваемого и доставлен для дачи показаний в УВД Илийского района. Каких-либо разрешительных документов на данный вид деятельности задержанный мужчина не представил, в связи с чем по факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст.322 УК РК" - сообщили в ДВД области.
Расследование уголовного дела поручено Илийскому РУВД, на время которого в отношении подозреваемого лица избрана мера процессуального принуждения "Обязательство о явке".
Фото: kiev.at.ua.
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