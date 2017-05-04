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Лабрадор по кличке Чарли Кинг нашел заблудившихся в горах Алматы студенток

4 мая 2017, 19:14

У девушек диагностировано переохлаждение

Спасатели нашли трех студенток Казахского национального университета, которые заблудились и получили переохлаждение в Бутаковском ущелье близ Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

3 мая в 15.00 в дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС поступило сообщение о том, что в Медеуском районе в Бутаковском ущелье потерялись три девушки. Стало известно, что восемь студенток направлялись к Бутаковскому водопаду. Пятеро вернулись обратно к домику лесника, а три студентки продолжили маршрут и заблудились.

Для поиска потерявшихся была направлена группа спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда. Всего было задействовано восемь человек, служебная собака и автотехника.

Через три часа поиска лабрадор по кличке Чарли Кинг нашел девушек. Оказалось, студентки провалились в снег. Так как в снегу они находились продолжительное время, у всех потерпевших было переохлаждение. Одна пострадавшая была сопровождена в больницу, так как чувствовала сильное недомогание и большой упадок сил.

Отмечается, что в горах следует быть крайне аккуратными, в горной местности еще лежит снег и может быть спровоцирован сход лавины. Следует придерживаться всех правил безопасности. Если же маршрут незнаком и нет необходимых карт, следует отказаться от похода.

Фото: КЧС МВД РК.

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