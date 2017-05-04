Пожарные машины скопились на Водно-зеленом бульваре в Астане
4 мая 2017, 20:03
Пожарные расчеты прибыли в административный центр Астаны, однако признаков пожара на месте на наблюдается.
Шесть пожарных машин с включенными сиренами подъехали к зданию на Водно-зеленом бульваре в Астане, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
В здании, к которому подъехали пожарные, расположены офисы, магазины, ресторан, а также центральный аппарат партии "Нур Отан". Пожарные находятся на месте уже около получаса, но никаких действий не производят. Внешних признаков возгорания не наблюдается. Представители противопожарной службы не захотели называть причину прибытия.
Как сообщил агентству официальный представитель комитета по ЧС Руслан Иманкулов, поступило сообщение о пожаре на крыше жилого комплекса "Водно-зеленый бульвар". "Однако данная информация не подтвердилась, в 18.57 был объявлен отбой", — проинформировал Иманкулов.
Фото: Sputnik / Айсулу Жумагулова.
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