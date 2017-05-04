Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Пожарные машины скопились на Водно-зеленом бульваре в Астане

4 мая 2017, 20:03

Пожарные расчеты прибыли в административный центр Астаны, однако признаков пожара на месте на наблюдается.

Шесть пожарных машин с включенными сиренами подъехали к зданию на Водно-зеленом бульваре в Астане, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

В здании, к которому подъехали пожарные, расположены офисы, магазины, ресторан, а также центральный аппарат партии "Нур Отан". Пожарные находятся на месте уже около получаса, но никаких действий не производят. Внешних признаков возгорания не наблюдается. Представители противопожарной службы не захотели называть причину прибытия.

Как сообщил агентству официальный представитель комитета по ЧС Руслан Иманкулов, поступило сообщение о пожаре на крыше жилого комплекса "Водно-зеленый бульвар". "Однако данная информация не подтвердилась, в 18.57 был объявлен отбой", — проинформировал Иманкулов.

Фото: Sputnik / Айсулу Жумагулова.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...