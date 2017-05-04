Стали известны подробности смерти 15-летнего школьника в Кокшетау
4 мая 2017, 20:29
Подросток умер в школе на уроке физкультуры.
Потерявший сознание на уроке физкультуры 15-летний подросток Дамир Сагадиев к приезду кареты скорой помощи не подавал признаков жизни, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на управление здравоохранения.
Как сообщила заместитель Акмолинского управления здравоохранения Бибигуль Иманкулова, скончавшийся в средней школе №2 на уроке физкультуры 15-летний ученик не страдал никакими заболеваниями. И противопоказаний к занятиям по физкультуре у него не было: в феврале этого года школьник проходил профосмотр, но ничего не было выявлено.
К тому же обращение с вызовом в школу поступило на станцию скорой помощи в 10.01 и через минуту карета скорой помощи выехала и прибыла в школу в 10.09.
"Когда они приехали (скорая помощь) ни давления, ни дыхания, ни пульса у ребенка не было, это была клиническая смерть",- рассказала Иманкулова.
Объяснили в облздраве и приезд второй "неотложки" в школу. Вторая "скорая" прибыла туда, поскольку находилась рядом, но и первый автомобиль был оснащен всем необходимым медоборудованием. Причины смерти школьника устанавливаются.
"Сейчас взяты гистологические анализы, результаты станут известны через две недели",- добавила она.
Трагедия произошла во вторник, 2 мая. В спортзале после разминки 15-летнему ученику стало плохо, он потерял координацию и стал заваливаться на бок. К нему подбежал учитель, вызвали школьную медсестру, которая, как отметили в школе, имеет соответствующий опыт и квалификацию. Она стала оказывать первую неотложную помощь потерявшему сознание мальчику.
Фото: Sputnik / Дмитрий Дмитриев.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857352-78b45ff5f889916f6f3832c5504cf280
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...