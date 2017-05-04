Стали известны подробности смерти 15-летнего школьника в Кокшетау

Потерявший сознание на уроке физкультуры 15-летний подросток Дамир Сагадиев к приезду кареты скорой помощи не подавал признаков жизни, сообщает сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на управление здравоохранения.





Как сообщила заместитель Акмолинского управления здравоохранения Бибигуль Иманкулова, скончавшийся в средней школе №2 на уроке физкультуры 15-летний ученик не страдал никакими заболеваниями. И противопоказаний к занятиям по физкультуре у него не было: в феврале этого года школьник проходил профосмотр, но ничего не было выявлено.





К тому же обращение с вызовом в школу поступило на станцию скорой помощи в 10.01 и через минуту карета скорой помощи выехала и прибыла в школу в 10.09.





"Когда они приехали (скорая помощь) ни давления, ни дыхания, ни пульса у ребенка не было, это была клиническая смерть",- рассказала Иманкулова.





Объяснили в облздраве и приезд второй "неотложки" в школу. Вторая "скорая" прибыла туда, поскольку находилась рядом, но и первый автомобиль был оснащен всем необходимым медоборудованием. Причины смерти школьника устанавливаются.





"Сейчас взяты гистологические анализы, результаты станут известны через две недели",- добавила она.





Трагедия произошла во вторник, 2 мая. В спортзале после разминки 15-летнему ученику стало плохо, он потерял координацию и стал заваливаться на бок. К нему подбежал учитель, вызвали школьную медсестру, которая, как отметили в школе, имеет соответствующий опыт и квалификацию. Она стала оказывать первую неотложную помощь потерявшему сознание мальчику.



