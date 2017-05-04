Опубликовано архивное фото Назарбаева с военных учений
4 мая 2017, 21:00
Президент принимал участие в военных учениях «Іле-2006».
В Сети появилось архивное фото Президента Назарбаева с военных учений. Фотография была опубликована на официальной странице Акорды в Instagram, передает Zakon.kz.
"Глава государства, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Cилами Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев принимает участие в военных учениях «Іле-2006»", - говорится в подписи к фотографии.
Фото: Instagram.
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