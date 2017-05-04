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Лаврентьев: Боевые действия в зонах деэскалации конфликта в Сирии прекратятся 6 мая

4 мая 2017, 21:10

«В соответствии с меморандумом, который мы сегодня подписали, через один день, то есть с 6 мая, фактически прекратятся все боевые действия на этих территориях» - отметил Лаврентьев.

Боевые действия в зонах деэскалации конфликта в Сирии прекратятся 6 мая. Об этом сегодня в ходе итогового брифинга Астанинского процесса сообщим специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, передает корреспондент Zakon.kz.

«В зонах деэскалаци будет прекращена всякая вооруженная активность. В соответствии с меморандумом, который мы сегодня подписали, через один день, то есть с 6 мая, фактически прекратятся все боевые действия на этих территориях, предварительно очерченных нашими военными экспертами» - сказал он.

По его словам, дальнейшее соблюдение режима прекращения боевых действий будет зависеть в большей степени от формирований, базирующихся в тех районах. Не только вооруженной оппозиции, которая находятся в зонах деэскалации, но и от террористических организаций, прежде всего – Джебхат-ан-Нусра, присутствие которых на этих территориях достаточно значительное.

«Что касается миротворческих контингентов, то Россия готова участвовать отправить своих наблюдателей в так называемые полосы безопасности, для наблюдения за соблюдением режима прекращения боевых действий, фиксации возможных нарушений.Но мы, как страны-гаранты договорились, что возможно и участие других стран, но только на базе консенсуса. Решение должно быть единогласно принято Турцией, Россией и Ираном» - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана.

Фото: Sputnik / Болат Шайхинов.

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