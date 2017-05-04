Девушка-скаут из Чехии, противостоящая неонацисту, стала героиней в СМИ
4 мая 2017, 21:33
Пользователи соцсети в комментариях отмечают, что 16-тилетняя девушка выглядит "спокойной и бесстрашной".
Фотография чешской девушки-скаута, вышедшей на протест против неонацистов, набирает популярность в СМИ и соцсетях, сообщает РИА Новости.
Снимок был сделан 1 мая в городе Брно, где проходила акция ультраправых активистов. Члены молодежного движения чешских скаутов вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с митингующими и выступить против расовой дискриминации.
Всемирная организация скаутского движения опубликовала снимок в своем аккаунте Facebook, обратившись к своим подписчикам.
"Люди из всех слоев общества, в том числе скауты, вышли на улицы во время марша ультраправых, чтобы выразить свою поддержку многообразия и взаимопонимания. Сделаем мир лучше!" — говорится в сообщении.
Пользователи соцсети в комментариях отмечают, что 16-тилетняя девушка выглядит "спокойной и бесстрашной".
Фото: AP Photo / Vladimir Cicmanec.
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