На севере Таджикистана произошло повторное землетрясение магнитудой 5,2

Повторное землетрясение магнитудой 5,2 произошло в четверг на территории Таджикистана в 260 километрах от столицы Узбекистана Ташкента, передает передает РИА Новости





"По информации сейсмостанции "Ташкент" в 16.10 (17.10 аст) зарегистрировано повторное (афтершок) землетрясение, эпицентр которого находится в юго-восточном направлении в 260 километрах от Ташкента на территории Республики Таджикистан", — говорится в сообщении МЧС страны. По данным ведомства, сила подземных толчков в Фергане, Андижане, Намангане, а также Ташкенте составила около двух баллов. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.





Подземный толчок магнитудой 5 баллов произошел в Таджикистане в 01.30 местного времени (02.30 аст). Эпицентр находился в 263 километрах северо-восточнее Душанбе. Накануне на территории республики были зарегистрированы два подземных толчка. Эпицентр землетрясения находился в 265 километрах к северо-востоку от Душанбе, на границе Таджикистана и Кыргызстана. В Таджикистане были повреждены два дома, в Кыргызстане — жилые дома, здания школы и больницы, один человек получил травмы.



