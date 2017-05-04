Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Цена нефти марки Brent упала ниже $49 за баррель

4 мая 2017, 22:17

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $49 за баррель 30 ноября 2016 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,7% и составила $48,92 за баррель, свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $49 за баррель 30 ноября 2016 года.

На этом фоне российский рубль продолжил падение к доллару и евро. Так, курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже по состоянию на 18:48 мск вырос на 86 копеек - до 58,24 рубля, евро - на 1,37 рубля, до 60,48 рубля.

Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...