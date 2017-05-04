Цена нефти марки Brent упала ниже $49 за баррель
4 мая 2017, 22:17
В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $49 за баррель 30 ноября 2016 года.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,7% и составила $48,92 за баррель, свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $49 за баррель 30 ноября 2016 года.
На этом фоне российский рубль продолжил падение к доллару и евро. Так, курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже по состоянию на 18:48 мск вырос на 86 копеек - до 58,24 рубля, евро - на 1,37 рубля, до 60,48 рубля.
Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857358-6d36d1172a9534a0959f583e090bc63e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...