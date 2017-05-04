Рекламная акция синтетических наркотиков шокировала алматинцев

Те, кто зарабатывает деньги, сбывая отраву, находятся за границей и нанимают за дозу или скромное вознаграждение школьников и студентов.

Рекламная акция небывалых масштабов началась в Алматы. Ее авторы продвигают не еду или бытовую технику, а синтетические наркотики. На заборах и стенах по всему городу появились призывы попробовать дурман. Запрещенные психотропные вещества можно заказать через интернет, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





Активисты пытаются отразить эту атаку и закрашивают рекламу смертельных смесей, но меньше ее не становится – каждый день появляются новые надписи. А в наркологию попадают новые пациенты на грани сумасшествия.

В Алматы сейчас чуть ли не на каждом шагу можно встретить вот такие сообщения. Реклама «Лучшая скорость» никак не связана с автомобилями. Это контакты наркодилеров. Связаться с ними мгновенно можно с помощью интернет-мессенджера. И, судя по всему, дела у торговцев синтетической отравой в мегаполисе идут хорошо. Товара уже нет в наличии.





«Приходите чуть позже», - любезно пишут в группе, но она не одна – таких каналов распространения тьма. Другие дилеры предлагают не медлить и заказать грамм «криса» за 16 тысяч тенге или «гаш» - за 5. Синтетические наркотики называются по-разному, цены тоже неодинаковые, но все это зелье буквально сводит людей с ума.





Андрей Соболев, психиатр-нарколог:





- Эта категория есть пациентов, которая остается уже хрониками. Они остаются пациентами психиатрических клиник и становятся учетными пациентами, которые хронически будут лечиться там. Здесь вопрос об их возвращении в социум не стоит. Это психические инвалиды, другими словами.





Торговцы пользуются всеми возможными способами, чтобы подсадить людей на наркотик. Ведь они хорошо знают: избавиться от зависимости практически невозможно. Поэтому первую дозу готовы дать бесплатно, а потом пускают в ход маркетинговые уловки: скидки, бонусы, конкурсы с призами, главный из которых – порция дурмана. Если раньше эта наркомафия для расширения клиентской базы действовала исключительно через интернет, то с недавних пор новых жертв завлекают на улице рекламными лозунгами.





Ольга Агапова, директор ОФ «Свободные люди»:





- Естественно, единственное решение – эту надпись надо убирать со стен домов. Сколько мы смогли, мы закрасили сами. А после этого мы обратились к жителям Алматы, потому что мы точно знаем: люди ходят возле этой надписи, взрослые люди и не знают о чем речь. Помимо этого мы еще разговаривали с владельцами магазинов на первом этаже возле входных групп, у которых эта надпись была размещена. Рассказывали им о том, что это означает, и опять же убеждались в том, что народ не понимает.





Директор фонда «Свободные люди» призывает алматинцев взять в руки баллончики и закрашивать все эти послания наркоторговцев. Полицейские советуют сразу звонить им.





Алмас Садубаев, директор Департамента государственного языка и информации МВД РК:





- В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к нанесению данных надписей, а также функционированию интернет-ресурса. Доступ к указанному интернет-ресурсу заблокирован. В случае обнаружения подобных стеновых реклам о продаже наркотических средств и психотропных веществ гражданам рекомендуем зафиксировать их (сделать фотографии надписей, записать места их расположения) и обратиться в полицию.





Продавцы смертельного зелья уже совсем перестали бояться ответственности за свой запрещенный бизнес. Конспирация в этой сети на первом месте. Те, кто зарабатывает деньги, сбывая отраву, находятся за границей и нанимают за дозу или скромное вознаграждение школьников и студентов. Одни ввозят в страну вещества, вызывающие галлюцинации; другие завлекают в свои сети; третьи прячут товар заказчика, а после получения оплаты через терминал или виртуальную платежную систему сообщают ему координаты места. В итоге, в наркологических центрах пациентов с каждым днем все больше.





Андрей Соболев, психиатр-нарколог:





- В соотношении, если сравнивать с другими наркотиками, скажем, с опиумными, с героином, наверное, сейчас это один к десяти. То есть десять пациентов, которые сидят на синтетике, к одному. Это молодежь, даже школьный возраст. До 25 лет в основном категория пациентов.





Формулу синтетических наркотиков их создатели постоянно меняют. Поскольку вещества не внесены в список запрещенных, за их распространение тюрьма не грозит. Да и тех, кто распространяет, найти не так-то просто. Они выходят на контакт с клиентами только через зашифрованные интернет-сервисы. Их сайты блокируют, а они открывают новые и продолжают торговать дурманом.





Виталий Мантров.



