Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
5 мая 2017, 00:24
Ранее в ходе торгов нефть марки WTI достигала значения 45,38 доллара за баррель.
Мировые цены на нефть снижаются в четверг из-за опасений сохранения глобального переизбытка "черного золота"; нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.
По состоянию на 21.12 мск (00.12 аст) стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,92% — до 48,31 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 5% — до 45,43 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов нефть марки WTI достигала значения 45,38 доллара за баррель.
Фото: РИА Новости . Илья Питалев.
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