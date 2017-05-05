Мировые цены на нефть снижаются в четверг из-за опасений сохранения глобального переизбытка "черного золота"; нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов, передает передает РИА Новости





По состоянию на 21.12 мск (00.12 аст) стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,92% — до 48,31 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 5% — до 45,43 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов нефть марки WTI достигала значения 45,38 доллара за баррель.



