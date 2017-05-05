В Темиртау подорожало отопление

Жители Темиртау с первого мая получат квитанции с повышенными тарифами, передает передает Казинформ





Рост составил 1,96 тенге за один квадратный метр отапливаемой площади. Норма потребления тепловой энергии на один квадратный метр выросла на 2,3 процента, согласно постановлению акимата Карагандинской области «Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по теплоснабжению» от 9 февраля 2017 года.





«Данное повышение вызвано тем, что в Казахстане изменены нормы расчета потребления тепловой энергии, закрепленные в приказе министра национальной экономики от 13 января 2015 года № 15 «Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета», - сообщила начальник планово-экономического отдела ТОО «Окжетпес-Т» Оксана Махмутова.





Напомним, в Караганде с апреля подорожало электричество. С первого мая карагандинцы получат квитанции с повышенными расценками за апрель.





Так, норма потребления для потребителей с электроплитами до 100 кВтч на человека составит - 9,6 тенге, старый тариф - 8,86 тенге. От 100 до 180 кВтч/чел - 12,75 тенге (старый тариф - 11,79 тенге). Свыше 180 кВтч/чел - 15,93 тенге (старый тариф - 14,75 тенге).





Айжан Алданышева.



