Трамп приедет в Саудовскую Аравию со своим первым зарубежным визитом

Президент США Дональд Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию. Эта страна станет первой, куда американский лидер приедет с зарубежным визитом, пишет пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.





Поездка, которая состоится уже в конце мая, будет включать «поистине исторический прием в Саудовской Аравии с лидерами всего мусульманского мира», подчеркнул американский лидер во время своего выступления в Розовом саду президентской резиденции в Вашингтоне.





«Мы начнем строить новый фундамент для сотрудничества с нашими мусульманскими союзниками в борьбе с экстремизмом, терроризмом и насилием, а также для обеспечения более справедливого и стабильного будущего для молодых мусульман в их странах», — заявил Трамп, подчеркнув, что арабский регион является хранителем двух самых святых мест ислама.





В ходе визита Трамп намерен затронуть такие вопросы, как противостояние Ирану, который США обвиняют в поддержке терроризма, и запрещенной в России организации «Исламское государство».





После Саудовской Аравии Трамп отправится в Израиль и Ватикан, где 24 мая проведет встречу с главой Римско-католической церкви папой римским Франциском. Затем американский президент отправится на саммит НАТО в Брюсселе и встречу «Большой семерки» на Сицилии.





Как указывает Bloomberg, Трамп ломает президентскую традицию, которая пошла с 40-го по счету президента США Рональда Рейгана, которая обязывает американского лидера совершить свой первый зарубежный визит в соседнюю страну — в Канаду или в Мексику. Так, предыдущий президент США Барак Обама совершил свою первую поездку в Канаду. Экс-лидер Джордж Буш-младший — сначала в Мексику, а потом в Канаду.



