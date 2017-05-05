Утверждены новые Правила реализации имущества, заложенного налогоплательщиком и (или) третьим лицом, а также ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента) в счет налоговой задолженности, плательщика - в счет задолженности по таможенным платежам и налогам, пеней

Постановлением Правительства РК от 28 апреля 2017 года № 230 внесены изменения в постановление Правительства РК от 2 июня 2011 года № 618, согласно которым Правила реализации ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента) в счет налоговой задолженности, плательщика - в счет задолженности по таможенным платежам и налогам, пеней изложены в новой редакции согласно приложению 1 к постановлению.

Наряду с этим, нижеследующие формы документов также изложены в новой редакции:

Акт наличия и (или) отсутствия имущества согласно приложению 2 к постановлению (до внесения изменений - приложение 1);

Заключение об установлении рыночной стоимости имущества согласно приложению 3 к постановлению (до внесения изменений - приложение 2);

Уведомление об отказе в реализации имущества согласно приложению 4 к постановлению (до внесения изменений - приложение 3);

Заявка на участие в электронном аукционе согласно приложению 5 к постановлению (до внесения изменений - приложение 4).

Напомним, что согласно статье 53 Налогового кодекса в случае нарушения графика исполнения налогового обязательства, обеспеченного залогом имущества налогоплательщика и (или) третьего лица и (или) гарантией банка, налоговый орган обращает взыскание на заложенное имущество налогоплательщика и (или) третьего лица либо требует исполнения банковской гарантии.

Реализация имущества, заложенного налогоплательщиком и (или) третьим лицом, производится уполномоченным юридическим лицом путем проведения торгов.

В соответствии с подпунктом 41-1) пункта 1 статьи 12 Налогового кодекса и подпунктом 50-1) пункта 1 статьи 4 Кодекса РК «О таможенном деле в Республике Казахстан» приказом Министра финансов РК от 25 декабря 2014 года № 585 уполномоченным юридическим лицом в сфере реализации имущества, заложенного налогоплательщиком и (или) третьим лицом, а также ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента) в счет налоговой задолженности, плательщика - в счет задолженности по таможенным платежам и налогам, пеней, и (или) товаров, задержанных органами государственных доходов определено акционерное общество «Компания по реабилитации и управлению активами».

Порядок реализации имущества, заложенного налогоплательщиком и (или) третьим лицом, а также ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента), определяется Правительством Республики Казахстан.

Реализация залогового и (или) ограниченного в распоряжении имущества должника осуществляется компанией путем организации электронного аукциона на веб-портале реестра.

Основаниями для реализации имущества должника являются постановление ОГД об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество налогоплательщика (налогового агента), плательщика и (или) договор о залоге имущества.

Изменения вводятся в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования постановления.