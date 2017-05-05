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Информация для участников (представителей участников) Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017»

Департамент государственных доходов по г. Астана сообщает, что в связи с увеличением объемов и интенсивностью ввоза товаров, предназначенных для международных павильонов «ЭКСПО-2017», и ближайшими сроками открытия Выставки, а также в целях ускоренного проведения таможенных процедур, таможенными постами «Специальная экономическая зона «Астана - жана кала» и «Астана - центр таможенного оформления» Департамента государственных доходов по городу Астана с 1 мая 2017 года осуществлен переход в рабочий режим без выходных и праздничных дней, в соответствии с утвержденным графиком работы на май месяц т.г. в Транспортно-логистическом центре г. Астаны (трасса Астана - Караганда, здание № 45) и Логистическом центре на территории Выставки.


5 мая 2017, 06:28
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос. доходов по г. Астана

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