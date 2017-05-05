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В пятницу в Казахстане сохранится ясная погода

5 мая 2017, 06:00

Местами ожидается усиление ветра, на западе и юге республики с пыльной бурей.

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в северной части республики местами пройдут дожди, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидается усиление ветра, на западе и юге республики с пыльной бурей.

Днем в Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области ожидается местами ветер 17-22 м/с.

Днем в Кызылординской, Атырауской областях ожидается усиление ветра местами 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, днем в Акмолинской, Южно-Казахстанской, Мангыстауской, Актюбинской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы +23, ясно.

В Астане +24, преимущественно облачно.

Полный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: WallpapersCraft.ru


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