В пятницу в Казахстане сохранится ясная погода
5 мая 2017, 06:00
Местами ожидается усиление ветра, на западе и юге республики с пыльной бурей.
На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в северной части республики местами пройдут дожди, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается усиление ветра, на западе и юге республики с пыльной бурей.
Днем в Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области ожидается местами ветер 17-22 м/с.
Днем в Кызылординской, Атырауской областях ожидается усиление ветра местами 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Северо-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, днем в Акмолинской, Южно-Казахстанской, Мангыстауской, Актюбинской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматы +23, ясно.
В Астане +24, преимущественно облачно.
Полный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: WallpapersCraft.ru
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