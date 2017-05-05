«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сельту» в полуфинале Лиги Европы

Встреча прошла в четверг в Виго и завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба.

«Манчестер Юнайтед» обыграл испанскую «Сельту» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Об этом сообщает «Лента.ру».





Встреча прошла в четверг в Виго и завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба. Единственный мяч забил форвард Маркус Рэшфорд, на 67-й минуте реализовавший штрафной удар.





В другом полуфинале Лиги Европы амстердамский «Аякс» в среду на своем поле обыграл французский «Лион» — 4:1. Ответные матчи пройдут 11 мая.





Победитель Лиги Европы получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18.



