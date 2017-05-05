«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сельту» в полуфинале Лиги Европы
5 мая 2017, 06:12
Встреча прошла в четверг в Виго и завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба.
«Манчестер Юнайтед» обыграл испанскую «Сельту» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Об этом сообщает «Лента.ру».
Встреча прошла в четверг в Виго и завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба. Единственный мяч забил форвард Маркус Рэшфорд, на 67-й минуте реализовавший штрафной удар.
В другом полуфинале Лиги Европы амстердамский «Аякс» в среду на своем поле обыграл французский «Лион» — 4:1. Ответные матчи пройдут 11 мая.
Победитель Лиги Европы получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18.
Фото: Reuters
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