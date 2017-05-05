Пользователей сети поразил чересчур правдоподобный фокус с «отрыванием» пальца

За короткое время видео набрало около двух миллионов просмотров.

Автор канала Vincent Kuo из Австралии опубликовал на YouTube ролик, в котором многократно и бескровно «отрывал» себе пальцы, передает Lenta.ru.





За короткое время видео набрало около двух миллионов просмотров.





В комментариях пользователи признаются, что хотя и понимают, что происходящее на записи всего лишь трюк, они все равно не могут понять, куда молодой человек подевал свой палец, и как потом вставил его на место.





Зрители поспорили, действительно ли фокусник использовал только ловкость рук. Некоторым показалось, что австралиец все же применял спецэффекты. Другие в шутку признались, что не хотели бы лично встречаться с Винсентом, поскольку это может обернуться внезапной потерей частей тела.











