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Пользователей сети поразил чересчур правдоподобный фокус с «отрыванием» пальца

5 мая 2017, 06:36

За короткое время видео набрало около двух миллионов просмотров.

Автор канала Vincent Kuo из Австралии опубликовал на YouTube ролик, в котором многократно и бескровно «отрывал» себе пальцы, передает Lenta.ru.

За короткое время видео набрало около двух миллионов просмотров.

В комментариях пользователи признаются, что хотя и понимают, что происходящее на записи всего лишь трюк, они все равно не могут понять, куда молодой человек подевал свой палец, и как потом вставил его на место.

Зрители поспорили, действительно ли фокусник использовал только ловкость рук. Некоторым показалось, что австралиец все же применял спецэффекты. Другие в шутку признались, что не хотели бы лично встречаться с Винсентом, поскольку это может обернуться внезапной потерей частей тела.



Фото: скриншот

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